КДК РФС рассмотрит непредоставление автобуса «Спартаком» «Крыльям Советов»

1758532822

вчера, 12:20

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит непредоставление автобуса московским «Спартаком» для игроков самарских «Крыльев Советов» перед матчем девятого тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел в воскресенье в Москве и завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов сообщил, что команда добиралась на игру отдельными группами на такси.

«Автобус от „Спартака“ не доехал до места назначения команды „Крылья Советов“, поэтому футболисты добирались на матч на такси. Это нарушение регламента, рассмотрим на заседании», — сказал Григорьянц.