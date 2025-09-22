  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

КДК РФС рассмотрит непредоставление автобуса «Спартаком» «Крыльям Советов»

вчера, 12:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит непредоставление автобуса московским «Спартаком» для игроков самарских «Крыльев Советов» перед матчем девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел в воскресенье в Москве и завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов сообщил, что команда добиралась на игру отдельными группами на такси.

«Автобус от „Спартака“ не доехал до места назначения команды „Крылья Советов“, поэтому футболисты добирались на матч на такси. Это нарушение регламента, рассмотрим на заседании», — сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет в четверг.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
КДК РФС рассмотрит удаление тренера ЦСКА Крамаренко в игре с «Балтикой»
Вчера, 11:07
Отстранение Станковича и последствия драки в Первой лиге: итоги КДК РФС
19 сентября
КДК РФС вызвал на заседание участников закончившегося дракой матча
18 сентября
КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой между игроками «Родины» и «Факела»
16 сентября
КДК РФС рассмотрит поведение футболистов «Броук Бойз» в матче Кубка России
15 сентября
КДК РФС рассмотрит поведение игроков и тренеров «Спартака»
15 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:56
Слизнут ещё малую долю денежек. Куда, кста, идут эти штрафы, на благо футбола или в чей-нить карман?...
Сп62
Сп62
вчера в 16:48
У КДК появился повод ещё для одного штрафа. Разве можно упускать момент.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 16:46
Ну а если бестолковые этим занимаються , как тогда зараннее...)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:29
Да, некрасиво получилось... И не в результате форс-мажора. Есть, должен быть, человек, который в клубе за это отвечает — он и виноват. Генеральный директор, а может это Вы не распределили обязанности между сотрудниками?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:47, ред.
Ах вот чо Крылья проиграли - автобуса не было, так к Спартаку все со своим едут
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:19, ред.
Самарцы - ребята не злопамятные.....и уже заказали транспорт для встречи игроков Станковича в ответной встрече :
Брулин
Брулин
вчера в 14:19
Безусловно, это организационный прокол. Но в итоге у Крыльев претензий не осталось.
adekvat
adekvat ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 13:45
Марафон же не спонтанно проводили, заранее надо было все организовать.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:44
Наверное в лукойле денег не было на тот момент)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ sbgtbu56hx34 (раскрыть)
вчера в 13:42, ред.
Ну там не совсем Спартака вина. Проводился осенний марафон в Москве поэтому во время и не доехали к гостинице , где проживали игроки Самары.
112910415
112910415
вчера в 13:34
не сообразили, что Крыльям тоже колёса нужны ?!
sbgtbu56hx34
sbgtbu56hx34
вчера в 13:26
Некрасиво так встречать гостевую команду
Vilar
Vilar ответ uz93rr4kcvwp (раскрыть)
вчера в 13:16
Кстати, хорошая идея, и другим будет не повадно.
Capral
Capral
вчера в 13:12
А Спартак автобус никогда и не ставил.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️
uz93rr4kcvwp
uz93rr4kcvwp
вчера в 13:09
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
     
     
     