КДК РФС может рассмотреть выступление отстраненного Федчука в Кубке России

вчера, 17:33
ФанкомЛоготип футбольный клуб Фанком (Киров)2 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаЗакончился после серии пенальти

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) может рассмотреть участие дисквалифицированного нападающего Артема Федчука за любительский клуб «Фанком» из Кирова в матче Кубка России с «Уфой». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел в среду и завершился победой «Фанкома» (1:1, 5:3 — по пенальти). За «Фанком» сыграл нападающий Артем Федчук, он вышел на поле во втором тайме.

«Если КДК получит протест от „Уфы“ в течение 72 часов или от РФС как проводящей организации, то комитет примет к исполнению данный процесс и рассмотрит на следующем заседании», — сказал Григорьянц.

В марте 2024 года КДК РФС дисквалифицировал Федчука на один год за несоблюдение решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Ранее он в одностороннем порядке разорвал контракт с «Чайкой», клуб обратился в суд и выиграл дело, футболист должен выплатить 10 млн рублей. В апреле санкция была продолжена — до выполнения обязательств перед клубом.

Вещий
Вещий
вчера в 20:31
Хватит уже носится с этими любителями, как курица с яйцом....
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:44
Рассмотреть участие на предмет чего? На предмет отмены результата матча?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:03, ред.
Теперь Тёме надо срочно найти 10 лямов...)
Гость
