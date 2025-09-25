КДК РФС может рассмотреть выступление отстраненного Федчука в Кубке России

1758810788

вчера, 17:33

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) может рассмотреть участие дисквалифицированного нападающего за любительский клуб «Фанком» из Кирова в матче Кубка России с «Уфой». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел в среду и завершился победой «Фанкома» (1:1, 5:3 — по пенальти). За «Фанком» сыграл нападающий Артем Федчук, он вышел на поле во втором тайме.

«Если КДК получит протест от „Уфы“ в течение 72 часов или от РФС как проводящей организации, то комитет примет к исполнению данный процесс и рассмотрит на следующем заседании», — сказал Григорьянц.