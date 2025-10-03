Ямаль пропустит из-за травмы 2-3 недели

1759506573

вчера, 18:49

«Барселона» не сможет в ближайших матчах рассчитывать на форварда . Игрок пропустит 2-3 недели из-за проблем с пахом.

Таким образом, Ямаль точно не сыграет против «Севильи» 5 октября, а также в октябрьских играх сборной Испании. Его возвращение в строй к матчу 18 октября против «Жироны» под вопросом.