Ямаль пропустит из-за травмы 2-3 недели

«Барселона» не сможет в ближайших матчах рассчитывать на форварда Ламина Ямаля. Игрок пропустит 2-3 недели из-за проблем с пахом.
Таким образом, Ямаль точно не сыграет против «Севильи» 5 октября, а также в октябрьских играх сборной Испании. Его возвращение в строй к матчу 18 октября против «Жироны» под вопросом.
Ямалю скорейшего ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!!!!! Все видели, что значит Барселона с Ямалем и без него...
