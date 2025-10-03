  • Поиск
Ямаль пропустит из-за травмы 2-3 недели

вчера, 18:49

«Барселона» не сможет в ближайших матчах рассчитывать на форварда Ламина Ямаля. Игрок пропустит 2-3 недели из-за проблем с пахом.

Таким образом, Ямаль точно не сыграет против «Севильи» 5 октября, а также в октябрьских играх сборной Испании. Его возвращение в строй к матчу 18 октября против «Жироны» под вопросом.

Capral
Capral ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 00:47
Да, это распространенная версия. Вероятно, она имеет право на жизнь.
Маг_тм
Маг_тм ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:21
Я думаю дело в Матчах сборных, чтобы его не отпустить, организовали "травму" , и правильно сделали. В руководстве Барсы были не довольны тем, что тренеры сборной его не берегут. Отдохнёт пару недель, после паузы вернётся.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:19
А говорили дайте ему левый мячик
3rtbssq5c2v3
3rtbssq5c2v3
вчера в 22:35
по пути Фати
Agamaga005
Agamaga005 ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:26
Касаемо Вас вопросов нет)
shur
shur ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 22:20
...чтобы разум был (...а он и есть) светлым Я пью по утрам кофе со
сливками (...из Мадрида)...! Чем сильнее конкуренция, тем насыщеннее и яснее мысли!!!
Agamaga005
Agamaga005 ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:01
"Любовь" к Барселоне затмила разум.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 21:59
Это не футбол его так, а новая подруга.....

Ямалю нужно сосредоточиться на своём здоровье, на игре, и поменьше болтать.
UncleZack
UncleZack
вчера в 20:41
Ансу Фати 2.0
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:39
Опаньки.... начинать карьеру с такой травмой совсем не гуд... здоровья ему.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:06
Да, запомнился. Я помню, как Г.Суркис не хотел его отпускать в Арсенал. В то время, вся команда Лобана, которая наделала шуму в Европе разбежалась. Ребров, если не ошибаюсь был последним, кто уехал...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:05
Надо лечиться,чтобы играть лучше !
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:03
Вполне возможно, всё равно, никто не проверит, а поступили умно.)))
DXTK
DXTK
вчера в 19:58
С одной стороны конечно Барса его нещадно эксплотирует только востановился снова в бой и снова лазарет.......но также на Частые травмы влияют отголоски сладкой жизни за пределами поля, как бы по стопам своего кумира Неймара не пошел.......
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:57
Сдаётся мне ... Барселона просто финт ушами делает: просто пацана не хотят пускать на отбор в Сборную, дабы действительно там его не поломали. Фурия там итак справится.
112910415
112910415
вчера в 19:57
Пусть перерыв пойдёт на пользу!
shur
shur ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 19:56
...понятно,что у нас "особая" любовь к Барсе, но не будь жестоким Бро, всё таки мало ребят с такой техникой последнее время,согласись!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:53
Ямал это второй Фати. Того тоже все последователем гнома обызвали типа новая супер звезда растет и где он сейчас?? Ямал пошол по его стопам, из травм не вылазет. Какой ему ЗМ?? Скоро все забудут что был такой игрок.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:52
...запомнился парень!
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 19:47
Вторая травма за осень, тревожно что-то уже за пацана… Лишь бы не надорвался организм… Юнец же ещё совсем, а столько нагрузок…
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:44
Точно, он. Здоровый был, крепкий мужик. Лобан хотел сделать из него второго Демьяненко, рвущего левый фланг вражеской обороны. В своем роде, Лужный был не хуже своего известного предшественника...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:43
В сентябре были матчи отбора ЧМ.. после которых Флик был недоволен что Ямаль играл много , и получил травму. Возможно, сейчас ничего серьезного нет.. просто клуб не хочет отпускать игрока в сборную,))) поживем увидим
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:23, ред.
...был момент,бил по воротам метров 20, слёта,хорошо попал ,а потом в паху боль неописуемая,долго отходил, Бог миловал...! (...это Я про себя)!
Конечно рассчёт на юность парня,жаль талантище пропадёт...!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:20
Травмы грозят Ямалю стать его главной проблемой на протяжении всей карьеры игрока. Не слишком ли рано Ламин стал думать, что весь мир у него уже в кармане? Но, как оказалось, Золотые мячи просто так никто не даст — взамен нужны голы и передачи. Будет жалко, если травмы скажутся на эффективности невероятно талантливого игрока.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:10
плохо.
медикам Барсы штраф.
и зачем клуб торопится, то стадион не готов, то Ямаль недолечивши выходит играть
Capral
Capral
вчера в 18:59
Ну началось. Ой боюсь я за пацана, ой боюсь. Это конечно не грыжа, но растяжение паховых колец, тоже, дело плохое. Проблемы с пахом поставили крест на карьере талантливого киевлянина О.Лужного, который после банальной грыжы, так и не смог выйти на прежний уровень...
Ямалю скорейшего ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!!!!! Все видели, что значит Барселона с Ямалем и без него...
