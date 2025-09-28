  • Поиск
Матч Кубка Англии прервали из-за серьезной травмы вратаря

вчера, 12:11

Матч Кубка Англии между командами «Куорн» и «Энфилд Таун» не был доигран по причине серьезной травмы одного из футболистов.

Голкипер «Куорна» Том Оллсопп столкнулся с одним из своих защитников в эпизоде с 5-м пропущенным голом. В результате удара вратарь потерял сознание и был доставлен в больницу. Сам матч прервали при счете 5:1.

Спустя несколько часов игрок оставил сообщение в соцсетях, где сообщил, что его состояние «нормальное». Также он поблагодарил медицинские бригады и футболистов обеих команд, которые оказали ему первую помощь.

Перевод с thesun.co.uk
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:36
Травма серьёзная - пожелаю выздоровления!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 15:21
Печально когда футболисты тяжело травмируются. Здоровья Тому.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:30, ред.
А матч то зачем прерывать? Первый раз чтоле такая травма? Прекращение игры кажется вообще не обоснованным.
