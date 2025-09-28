Матч Кубка Англии прервали из-за серьезной травмы вратаря

1759050683

вчера, 12:11

Матч Кубка Англии между командами «Куорн» и «Энфилд Таун» не был доигран по причине серьезной травмы одного из футболистов.

Голкипер «Куорна» Том Оллсопп столкнулся с одним из своих защитников в эпизоде с 5-м пропущенным голом. В результате удара вратарь потерял сознание и был доставлен в больницу. Сам матч прервали при счете 5:1.

Спустя несколько часов игрок оставил сообщение в соцсетях, где сообщил, что его состояние «нормальное». Также он поблагодарил медицинские бригады и футболистов обеих команд, которые оказали ему первую помощь.