Кварацхелия не сыграет в матче Лиги чемпионов с «Барселоной» из-за травмы

30 сентября 2025, 12:59
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия не попал в заявку французского «Пари Сен-Жермен» на гостевой матч Лиги чемпионов с испанской «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

Игрок получил травму бедра в игре чемпионата Франции с «Осером» (2:0), который прошел 27 сентября.

Кварацхелии 24 года, в прошлом сезоне в составе ПСЖ он стал чемпионом Франции, обладателем кубка страны, победителем Лиги чемпионов. Всего в сезоне-2024/25 Кварацхелия провел за ПСЖ 32 матча, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Первую половину сезона он провел в итальянском «Наполи», в 19 матчах забив 5 мячей и сделав 3 голевые передачи.

В заявку на игру с «Барселоной» вошел российский вратарь Матвей Сафонов. Встреча пройдет 1 октября.

Варвар7
Варвар7 ответ CCCP1922 (раскрыть)
30 сентября в 21:59
Сердечно поздравляю Вас с Победой в группах в "Конкурсе прогнозов" !
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
30 сентября в 16:35
Истину глаголите, Друг мой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️
sihafazatron
sihafazatron
30 сентября в 16:31
Париж станет только сильнее от этого.
25процентный клоун
25процентный клоун
30 сентября в 16:12
Огромная потеря, если понимать футбол и то чем дышит ПСЖ в ЛЧ. В чемпионате ещё можно ПСЖ без Хвичи представить, но вклад в прошлую ЛЧ его колоссальный
Capral
Capral
30 сентября в 15:21
Это не потеря. Потеря- это Раф и Витиньо, у обеих команд. А для ПСЖ, даже лучше- никто не будет игру тормозить и мяч передерживать, тем более, альтернатива на левый фланг у французов имеется, и я ваще не понимаю, с какого перепугу, №12 занимает его место.
Конечно, давно жду игру этих команд, но потери значительные- в лице Рафа и Вити огорчают... Но ничего, надеюсь, еще пересекутся, даже в этом розыгрыше ЛЧ, но уже в равных составах!!!
Шишанутый
Шишанутый
30 сентября в 14:31
Барсу ибез него обыграют. Хвича возтановится к более важным матчам.
112910415
112910415
30 сентября в 13:58
эх ...а мог бы показать Ямалю настоящую футбольную технику ! )
Barcelona
Barcelona
30 сентября в 13:39
С ним или без него, псж ждёт разгром!
shlomo
shlomo
30 сентября в 13:32
Отгрузит Барса Матвею трешник.... а может и героем матча будет.
CCCP1922
CCCP1922
30 сентября в 13:31
Жаль, давненько я не видел его в игре...
Гость
