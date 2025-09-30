Кварацхелия не сыграет в матче Лиги чемпионов с «Барселоной» из-за травмы

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия не попал в заявку французского «Пари Сен-Жермен» на гостевой матч Лиги чемпионов с испанской «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.
Игрок получил травму бедра в игре чемпионата Франции с «Осером» (2:0), который прошел 27 сентября.
Кварацхелии 24 года, в прошлом сезоне в составе ПСЖ он стал чемпионом Франции, обладателем кубка страны, победителем Лиги чемпионов. Всего в сезоне-2024/25 Кварацхелия провел за ПСЖ 32 матча, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Первую половину сезона он провел в итальянском «Наполи», в 19 матчах забив 5 мячей и сделав 3 голевые передачи.
В заявку на игру с «Барселоной» вошел российский вратарь Матвей Сафонов. Встреча пройдет 1 октября.
Конечно, давно жду игру этих команд, но потери значительные- в лице Рафа и Вити огорчают... Но ничего, надеюсь, еще пересекутся, даже в этом розыгрыше ЛЧ, но уже в равных составах!!!
