Лидер «Челси» Палмер пропустит 2-3 недели

Наставник «Челси» Энцо Мареска сообщил, что ведущий футболист команды Коул Палмер пропустит несколько недель.
На прошлых выходных игрок был заменен в начале встречи против «Манчестер Юнайтед» из-за проблем с пахом.
Теперь Мареска заявил, что Палмеру предоставят время, чтобы полностью залечить повреждение. По словам тренера, операция хавбеку не понадобится, однако он пробудет вне игры 2-3 недели, работая над тем, чтобы полностью избавиться от болевых ощущений.
У Палмера не просто болевые ощущения, а травма паха, которая его беспокоит аж с лета. Такие дела - не шутки, и Мареска чересчур оптиместичен.
У Палмера не просто болевые ощущения, а травма паха, которая его беспокоит аж с лета. Такие дела - не шутки, и Мареска чересчур оптиместичен.