Лидер «Челси» Палмер пропустит 2-3 недели

1758955415

вчера, 09:43

Наставник «Челси» сообщил, что ведущий футболист команды пропустит несколько недель.

На прошлых выходных игрок был заменен в начале встречи против «Манчестер Юнайтед» из-за проблем с пахом.

Теперь Мареска заявил, что Палмеру предоставят время, чтобы полностью залечить повреждение. По словам тренера, операция хавбеку не понадобится, однако он пробудет вне игры 2-3 недели, работая над тем, чтобы полностью избавиться от болевых ощущений.