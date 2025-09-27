  • Поиск
Лидер «Челси» Палмер пропустит 2-3 недели

вчера, 09:43

Наставник «Челси» Энцо Мареска сообщил, что ведущий футболист команды Коул Палмер пропустит несколько недель.

На прошлых выходных игрок был заменен в начале встречи против «Манчестер Юнайтед» из-за проблем с пахом.

Теперь Мареска заявил, что Палмеру предоставят время, чтобы полностью залечить повреждение. По словам тренера, операция хавбеку не понадобится, однако он пробудет вне игры 2-3 недели, работая над тем, чтобы полностью избавиться от болевых ощущений.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:48, ред.
Что значит избавиться от болевых ощущений ? Если проблемы с ЖКТ, их лечат ... и очень не быстро.

У Палмера не просто болевые ощущения, а травма паха, которая его беспокоит аж с лета. Такие дела - не шутки, и Мареска чересчур оптиместичен.
