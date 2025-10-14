 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомОтбор ЧМ-2026. Европа

Черчесов рассказал, как получил приглашение в сборную Казахстана

14 октября 2025, 19:23

Станислав Черчесов получил предложение возглавить сборную Казахстана по футболу после просмотра на стадионе одного из матчей Кубка России, сразу после игры он отправился на переговоры. Об этом Черчесов рассказал на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза.

Черчесов был главным тренером сборной Казахстана с июня 2024 года по январь 2025-го.

«Еду домой после матча Кубка России со стадиона, звонок, сразу полетел в Казахстан. Когда увидели жеребьевку, сразу сказал, что чемпионами мы не станем, до меня еще пять игр подряд проиграли. Я говорил, что с Норвегией, Австрией, Словенией не наберем много очков, я, правда, ставил два очка, но набрали одно. В итоге начали перестраивать, омолодили состав. Работу вели, но руководство поменялось, приняли решение расстаться с тренерским штабом нашим. Работали, как задумывали, но так получилось», — сказал Черчесов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Черчесов вспомнил, как заставил учить русский язык игроков польской «Легии»
14 октября
Чалов начнет тренировки в общей группе 14 октября
13 октября
Сафонов заявил, что пока не хочет возвращаться в чемпионат России
10 октября
В ПАОКе сообщили о сроках восстановления Чалова
10 октября
Сафонов прокомментировал отсутствие игровой практики в ПСЖ
09 октября
Тикнизян рассказал, почему решил стать гражданином Сербии
06 октября
 
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
15 октября в 14:58
Провалился по полной и выкручивается. Мало того, что все проиграли, так ещё и и одного гола не забили. Позор был жуткий
112910415
112910415
15 октября в 07:37
лучше уже не вспоминать ...
sihafazatron
sihafazatron
14 октября в 20:11
Провалился Усач а Казахстане
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 