Черчесов рассказал, как получил приглашение в сборную Казахстана

1760459005

14 октября 2025, 19:23

получил предложение возглавить сборную Казахстана по футболу после просмотра на стадионе одного из матчей Кубка России, сразу после игры он отправился на переговоры. Об этом Черчесов рассказал на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза.

Черчесов был главным тренером сборной Казахстана с июня 2024 года по январь 2025-го.

«Еду домой после матча Кубка России со стадиона, звонок, сразу полетел в Казахстан. Когда увидели жеребьевку, сразу сказал, что чемпионами мы не станем, до меня еще пять игр подряд проиграли. Я говорил, что с Норвегией, Австрией, Словенией не наберем много очков, я, правда, ставил два очка, но набрали одно. В итоге начали перестраивать, омолодили состав. Работу вели, но руководство поменялось, приняли решение расстаться с тренерским штабом нашим. Работали, как задумывали, но так получилось», — сказал Черчесов.