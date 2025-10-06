Тикнизян рассказал, почему решил стать гражданином Сербии

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян рассказал, почему решил получить сербское гражданство.
Ситуация здесь простая. Клуб настоятельно рекомендовал получить сербское гражданство, чтобы я не считался легионером. Не стал отказываться, потому что ничего не теряю. Действительно, сербский паспорт – большой плюс, с ним легче передвигаться по Европе.
Тикнизян перебрался в чемпионат Сербии из «Локомотива» минувшим летом.
Прошу прощения за дерзость, но чуточку поправлю вас, он теперь сербский армянин питерского происхождения.
Не думаю, что Тикнизян относится к той категории людей, на которых вы намекаете.
