Тикнизян рассказал, почему решил стать гражданином Сербии

Защитник «Црвены Звезды» рассказал, почему решил получить сербское гражданство.

Ситуация здесь простая. Клуб настоятельно рекомендовал получить сербское гражданство, чтобы я не считался легионером. Не стал отказываться, потому что ничего не теряю. Действительно, сербский паспорт – большой плюс, с ним легче передвигаться по Европе.