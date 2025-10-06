  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомСербия. Суперлига 2025/2026

Тикнизян рассказал, почему решил стать гражданином Сербии

вчера, 18:05

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян рассказал, почему решил получить сербское гражданство.

Ситуация здесь простая. Клуб настоятельно рекомендовал получить сербское гражданство, чтобы я не считался легионером. Не стал отказываться, потому что ничего не теряю. Действительно, сербский паспорт – большой плюс, с ним легче передвигаться по Европе.

Тикнизян перебрался в чемпионат Сербии из «Локомотива» минувшим летом.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сорокин сравнил уровень чемпионатов России и Казахстана по футболу
05 октября
Российский футболист «Кайрата» Сорокин горд выступать в Лиге чемпионов
05 октября
Сорокин рассказал, с кем поменялся футболкой после матча против «Реала»
04 октября
Погребняк рассказал, что его тепло встретили в Англии на матчах «Фулхэма»
04 октября
Чалов не отметился результативными действиями в матче Лиги Европы
02 октября
Болельщики австрийского «Штурма» сделали перформанс с изображением Юрана
02 октября Фото
 
Сортировать
Все комментарии
9qpb5kfxen35
9qpb5kfxen35
вчера в 21:27
Такнизян в праве получить какое ему нравиться гражданство
stanichnik
stanichnik ответ Asper (раскрыть)
вчера в 21:00
Доброго Здоровья, Asper!
Прошу прощения за дерзость, но чуточку поправлю вас, он теперь сербский армянин питерского происхождения.
stanichnik
stanichnik ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 20:56
Доброго Здоровья, Lewa!
Не думаю, что Тикнизян относится к той категории людей, на которых вы намекаете.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:55
Извините конечно, но в Зените разве не так?
Asper
Asper
вчера в 20:42
Питерский серб армянского происхождения легко передвигается по Европе
Lewa2708
Lewa2708 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:13
Есть двойное , очень много таких, только не говорят об этом, нельзя
Ags_0701
Ags_0701 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:48
Почти также как у Зенитовских бразильцев)
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:47
А, если вновь вернётся в РПЛ, будет ли Тикнизян считаться легионером, ведь у нас в России двойного гражданства нет, а он вроде как рождён в Питере? Кто в теме поделитесь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:33
Как у них всё легко и просто...
112910415
112910415
вчера в 19:20
Эх, Наир...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:13
В общем по рекомендации клуба , ну и для собственного удобства...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 