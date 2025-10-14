 
 
 
Черчесов вспомнил, как заставил учить русский язык игроков польской «Легии»

14 октября 2025, 17:25

Футболисты польской «Легии» в сезоне-2015/16 старались учить русский язык после соответствующей просьбы тренера Станислава Черчесова, возглавлявшего тогда команду. Об этом Черчесов рассказал на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза.

В сезоне-2015/16 «Легия» под руководством Черчесова выиграла чемпионат и кубок страны.

«Ни в одном клубе я не работал одинаково. В Польше и Венгрия спрашивали про футбольную философию. Я говорил: дайте зайти в раздевалку, скажу, — сказал Черчесов. — В „Легии“ мне сказали, что там тяжелая раздевалка. Был непростой момент, когда принимали команду, она отставала в таблице в день столетия. При этом я сразу на первой пресс-конференции сказал, что буду учить польский язык, чтобы понимать игроков. Переводчик мне после этого сказал, что я ошибся, потому что в раздевалке все ждут, чтобы их и так понимали».

«Утром я пришел на тренировку, говорю, вы слышали мою конференцию. Я сказал, что это я сказал там, а вам так скажу: кто через две недели не будет владеть русским языком, играть не будет в старте. Я ушел в кабинет, переводчик приходит, говорит, что народ напрягся, спросил, пошутил ли я. Он передал, что я не пошутил. Тогда капитан приходит ко мне, говорит, что все поняли, будем стараться понимать, но две недели мало. Решение было правильным», — добавил он.

Также Черчесов рассказал о дисциплине футболистов «Легии». «Ни один футболист не опоздал ни на установку, ни на отъезд, ни на теорию, никуда. Стали чемпионами, выиграли кубок. Отметили, банкет, попросили на телевидении выступить, в 9:00 на отъезд после банкета никто не опоздал. Кого-то жена дотащила, кто-то сам, — отметил Черчесов. — Раздевалка польская была крепкой, армейской, собранные ребята».

Все комментарии
stanichnik
stanichnik
14 октября в 20:11
Прям, как "Доцент" из "Джентльменов удачи")))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
14 октября в 19:03
Очень хороший пример управленческого стиля Станислава Черчесова.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 октября в 18:50
Пшеки капитально сэкономили на переводчиках при Черчесове. Если не 3,14..(врёт)...
lotsman
lotsman ответ Lewa2708 (раскрыть)
14 октября в 18:46
Да я понимаю. Причём интервью разрезали на много новостей. По каждому вопросу, отдельная новость. Подлиннее интервью и весь новостной портал за день можно заполнить одним Саламычем.)
Lewa2708
Lewa2708 ответ lotsman (раскрыть)
14 октября в 18:32
Пригласили на интервью, задали вопросы, надо что-то говорить)
dqg3akkf8wrg
dqg3akkf8wrg
14 октября в 18:31
У Стаса сегодня словесный понос открылся
STVA 1
STVA 1 ответ lotsman (раскрыть)
14 октября в 18:29
Ну сначала Дима Сычев преобладал в новостях! А под вечер нам Стаса цитируют))
Варвар7
Варвар7
14 октября в 18:23
"Она отставала в таблице в день столетия" - Как же это знакомо и злободневно и в нашем чемпионате...)
lotsman
lotsman
14 октября в 18:19
Что то много Черчесова сегодня в новостях. К чему бы этот самопиар?)
therapy
therapy
14 октября в 18:14
Я понимаю когда игрок приезжает и учит язык, что чтоб приезжал тренер и команда учила язык тренера, тем более с политической обстановкой 2014 года, да и Польша...

P.S. Не могу представить игроков ЦСКА которые через полгода общаются с тренером минимум на немецком.
p4nw3f3ze57k
p4nw3f3ze57k
14 октября в 17:59
Очень маловероятная история про Легию.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
14 октября в 17:43
если Станкович узнает что говорит Черчесов))
как бы в Спартаке не ввел обязательный курс изучения сербского языка.
