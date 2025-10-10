В ПАОКе сообщили о сроках восстановления Чалова

1760087425

вчера, 12:10

Российский нападающий греческого ПАОКа восстановится от повреждения после паузы на игры сборных. Об этом сообщили в пресс-службе греческого футбольного клуба.

4 октября ПАОК сообщил, что Чалов получил повреждение бедра.

«У него несерьезное повреждение. После перерыва (на игры сборных, который завершится на следующей неделе — прим.) Федор снова будет доступен», — сообщили в клубе.