В ПАОКе сообщили о сроках восстановления Чалова

вчера, 12:10

Российский нападающий греческого ПАОКа Федор Чалов восстановится от повреждения после паузы на игры сборных. Об этом сообщили в пресс-службе греческого футбольного клуба.

4 октября ПАОК сообщил, что Чалов получил повреждение бедра.

«У него несерьезное повреждение. После перерыва (на игры сборных, который завершится на следующей неделе — прим.) Федор снова будет доступен», — сообщили в клубе.

Чалову 27 лет, он выступает за ПАОК с августа 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел 12 матчей, в которых забил 3 мяча.

