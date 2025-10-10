В ПАОКе сообщили о сроках восстановления Чалова

Российский нападающий греческого ПАОКа Федор Чалов восстановится от повреждения после паузы на игры сборных. Об этом сообщили в пресс-службе греческого футбольного клуба.
4 октября ПАОК сообщил, что Чалов получил повреждение бедра.
«У него несерьезное повреждение. После перерыва (на игры сборных, который завершится на следующей неделе — прим.) Федор снова будет доступен», — сообщили в клубе.
Чалову 27 лет, он выступает за ПАОК с августа 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел 12 матчей, в которых забил 3 мяча.