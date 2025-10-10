  • Поиск
Сафонов заявил, что пока не хочет возвращаться в чемпионат России

вчера, 23:40

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов пока не хочет возвращаться в чемпионат России по футболу. Об этом он рассказал журналистам.

В текущем сезоне Сафонов не провел ни одного матча за ПСЖ.

«Я думаю, что мне бы не хотелось [возвращаться в чемпионат России]. Но я считаю, что любое предложение нужно рассматривать, если оно достойно, все зависит от ситуации, которая будет на тот момент. Плюс посмотреть, насколько стороны заинтересованы. Если мой клуб не хочет продавать, о чем говорить», — сказал Сафонов.

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.

