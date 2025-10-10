Сафонов заявил, что пока не хочет возвращаться в чемпионат России

1760128850

вчера, 23:40

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» пока не хочет возвращаться в чемпионат России по футболу. Об этом он рассказал журналистам.

В текущем сезоне Сафонов не провел ни одного матча за ПСЖ .

«Я думаю, что мне бы не хотелось [возвращаться в чемпионат России]. Но я считаю, что любое предложение нужно рассматривать, если оно достойно, все зависит от ситуации, которая будет на тот момент. Плюс посмотреть, насколько стороны заинтересованы. Если мой клуб не хочет продавать, о чем говорить», — сказал Сафонов.