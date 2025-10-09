Сафонов прокомментировал отсутствие игровой практики в ПСЖ

Вратарь сборной России Матвей Сафонов рассказал о своем отношении к отсутствию игровой практики в составе французского ПСЖ.
Нужно правильно все это воспринимать. Я не воспринимаю это как свою личную неудачу, просто как показатель того, что нужно продолжать работать. Возможно, нужно где‑то больше уделять времени тренировочному процессу, больше сил оставлять, больше концентрироваться. Плюс, отсутствие игровой практики дает больше возможности тренироваться. Поэтому во всем нужно находить плюсы. Понятно, что если я не играю, то это для меня показатель, что нужно работать и что‑то менять.
Понятно что ПСЖ это и титулы, престиж и достаток.....но...
Может и впрямь в аренду прогуляться....ибо тренировки это одно а игры это другое..
Так и навыки растерять можно...парню то по вратарским меркам ещё играть и играть...26 только...рано на лавке якорь бросать ради стабильного дохода...
Плохо когда привычка быть вторым превалирует над желанием стать первым...но думаю это не про Матвея...
Удачи нашему талантливому вратарю !!!!!
