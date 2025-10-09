  • Поиск
Сафонов прокомментировал отсутствие игровой практики в ПСЖ

вчера, 23:36

Вратарь сборной России Матвей Сафонов рассказал о своем отношении к отсутствию игровой практики в составе французского ПСЖ.

Нужно правильно все это воспринимать. Я не воспринимаю это как свою личную неудачу, просто как показатель того, что нужно продолжать работать. Возможно, нужно где‑то больше уделять времени тренировочному процессу, больше сил оставлять, больше концентрироваться. Плюс, отсутствие игровой практики дает больше возможности тренироваться. Поэтому во всем нужно находить плюсы. Понятно, что если я не играю, то это для меня показатель, что нужно работать и что‑то менять.

f88axc65rzy2
f88axc65rzy2
сегодня в 03:29
Здесь Матвея нельзя осуждать, думаю его туда и брали резервным вратарём, если учитывать уровень игроков парижан, там бы не один из наших игроков не прижился
4x9j8czcm59e
4x9j8czcm59e
сегодня в 03:14
Мотя просто наслаждается жизнью в Париже, что далеко не каждому Моте удаётся
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:43
Сафонов, может тебе открыть курсы "Как стать успешным?". Ведь ты свою неудачу пытаешься представить, как успех? Надо же — отсутствие игровой практики даёт возможность больше времени тренироваться. Только всё это миф. Рано или поздно Карпину придётся сделать выбор в пользу другого вратаря. Вот тогда и полетит кувырком твоя философия. Лучше ищи себе другую команду.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:40, ред.
Весной хоть изредка играл........сейчас же полгода ни одной минуты игры за клуб....
Понятно что ПСЖ это и титулы, престиж и достаток.....но...
Может и впрямь в аренду прогуляться....ибо тренировки это одно а игры это другое..
Так и навыки растерять можно...парню то по вратарским меркам ещё играть и играть...26 только...рано на лавке якорь бросать ради стабильного дохода...
Плохо когда привычка быть вторым превалирует над желанием стать первым...но думаю это не про Матвея...
Удачи нашему талантливому вратарю !!!!!
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:47
Ему кстати предлагали уйти в Турцию вроде! Точно не помню
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:40, ред.
Если нужна практика, то иди в клуб попроще. А то толко бла бла бла
