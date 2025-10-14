Сборная России выйдет на матч с Боливией в футболках, посвященных Симоняну

1760454760

14 октября 2025, 18:12

Игроки сборной России по футболу выйдут на товарищеский матч с командой Боливии в футболках, посвященных 99-летию лучшего бомбардира московского «Спартака» . Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Ранее стало известно, что капитан сборной России сыграет в матче с командой Боливии в специальной повязке, посвященной Симоняну, которому 12 октября исполнилось 99 лет. Имя капитана российской команды будет названо позднее.

Сборная России сыграет в товарищеском матче с командой Боливии 14 октября в Москве. Встреча начнется в 20:00 мск.