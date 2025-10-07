Карпин объяснил невызов Джикии в сборную России

1759834611

вчера, 13:56

Тренерский штаб рассматривал возможность вызова в расположение национальной команды защитника турецкого «Антальяспора» , но отдали предпочтение другим кандидатам. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России по футболу .

В текущем сезоне Джикия провел 8 матчей за «Антальяспор», забив 2 мяча.

«Рассматривали. Пока других вызвали. Голы не главное. Возраст не играет роли, Осипенко же вызываем. Играет — нормально, слава Богу», — сказал Карпин.

Джикии 31 год, в последний раз он сыграл за сборную России 16 октября 2023 года, тогда в матче с командой Кении (2:2) на выезде он провел на поле всю игру.

Сборная России в октябре проведет домашние товарищеские матче с командами Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).