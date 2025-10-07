  • Поиск
Карпин объяснил невызов Джикии в сборную России

вчера, 13:56

Тренерский штаб рассматривал возможность вызова в расположение национальной команды защитника турецкого «Антальяспора» Георгия Джикии, но отдали предпочтение другим кандидатам. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

В текущем сезоне Джикия провел 8 матчей за «Антальяспор», забив 2 мяча.

«Рассматривали. Пока других вызвали. Голы не главное. Возраст не играет роли, Осипенко же вызываем. Играет — нормально, слава Богу», — сказал Карпин.

Джикии 31 год, в последний раз он сыграл за сборную России 16 октября 2023 года, тогда в матче с командой Кении (2:2) на выезде он провел на поле всю игру.

Сборная России в октябре проведет домашние товарищеские матче с командами Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).

112910415
112910415
вчера в 19:46
Это же очевидный эйджизм! )
68axecjzq8y4
68axecjzq8y4
вчера в 18:09
Джикию пора забыть, самый распиаренный футболист оказался пустышкой.
prer7nfz8nam
prer7nfz8nam
вчера в 17:00
Жору держат в запасе
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:37
Валера : - " Да погодите вы, всех посмотрим"...)
