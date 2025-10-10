Вратарь ПСЖ Сафонов досрочно не завершит сбор после игры с иранцами

1760129673

вчера, 23:54

Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» не завершит сбор национальной команды России досрочно после матча с иранцами. Об этом он рассказал журналистам.

Сафонов сыграл в матче с командой Ирана (2:1) в пятницу. Встреча прошла на «Волгоград-Арене».

«Большое спасибо всем болельщикам, которые пришли, чувствовалось, что мы играли дома, — сказал Сафонов. — Все получили огромное удовольствие от поддержки. Результат изменился по сравнению с прошлым матчем с Ираном в 2023 году, потому что поддержка чувствовалась. Мне сказали, что был рекорд посещаемости. Прекрасная поддержка».

«Что касается моей игры за долгое время, то оцениваю на супер. Я доволен, супер. Я не сразу поеду во Францию. Будем смотреть, кто готовится ко второму матчу. Досрочно сбор не завершу», — добавил он.

14 октября сборная России на «ВТБ-Арене» сыграет с командой Боливии.