Сафонов заявил, что его не устраивает нынешнее положение в ПСЖ

вчера, 23:59

Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» не доволен своим игровым временем в команде. Об этом игрок рассказал журналистам.

Россиянин в текущем сезоне не провел ни одного матча за ПСЖ .

«Моя задача — тихо работать, выполнять требования, ждать шанса. Я уделяю все свободное время, чтобы изменить ситуацию. То, как сейчас идет, не совсем меня устраивает. Конечно, я хочу играть, я хочу доказать, что достоин игрового времени, и готов конкурировать», — сказал Сафонов.