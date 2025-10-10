Сафонов заявил, что его не устраивает нынешнее положение в ПСЖ

Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не доволен своим игровым временем в команде. Об этом игрок рассказал журналистам.
Россиянин в текущем сезоне не провел ни одного матча за ПСЖ.
«Моя задача — тихо работать, выполнять требования, ждать шанса. Я уделяю все свободное время, чтобы изменить ситуацию. То, как сейчас идет, не совсем меня устраивает. Конечно, я хочу играть, я хочу доказать, что достоин игрового времени, и готов конкурировать», — сказал Сафонов.
Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности.