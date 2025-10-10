Сафонов отметил, что отсутствие игрового тонуса влияет на его действия

1760128140

вчера, 23:29

Вратарь сборной России по футболу и французского «Пари Сен-Жермен» отметил, что отсутствие практики в клубе сказывается на его игре. Об этом голкипер рассказал журналистам.

В пятницу сборная России со счетом 2:1 обыграла команду Ирана в товарищеском матче. Ворота российской команды защищал Сафонов. Голкипер в текущем сезоне не провел ни одного матча за ПСЖ .

«Есть моменты, которые нужно тренировать в игре, больше психологические. Я вышел на игру, понимал, что игрового тонуса нет. Мне приходится дольше концентрироваться на моментах, например, на игре ногами. Если бы был игровой тонус, то принимал бы другие решения», — отметил Сафонов.

«Это влияет, но не скажу, что кардинально. Я не играл четыре месяца за клуб, второй раз вышел за сборную», — добавил он.

14 октября сборная России на «ВТБ-Арене» в Москве проведет товарищеский матч с командой Боливии.