Сафонов отметил, что отсутствие игрового тонуса влияет на его действия

вчера, 23:29
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб ИранИранМатч завершен

Вратарь сборной России по футболу и французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов отметил, что отсутствие практики в клубе сказывается на его игре. Об этом голкипер рассказал журналистам.

В пятницу сборная России со счетом 2:1 обыграла команду Ирана в товарищеском матче. Ворота российской команды защищал Сафонов. Голкипер в текущем сезоне не провел ни одного матча за ПСЖ.

«Есть моменты, которые нужно тренировать в игре, больше психологические. Я вышел на игру, понимал, что игрового тонуса нет. Мне приходится дольше концентрироваться на моментах, например, на игре ногами. Если бы был игровой тонус, то принимал бы другие решения», — отметил Сафонов.

«Это влияет, но не скажу, что кардинально. Я не играл четыре месяца за клуб, второй раз вышел за сборную», — добавил он.

14 октября сборная России на «ВТБ-Арене» в Москве проведет товарищеский матч с командой Боливии.

Брулин
Брулин
сегодня в 01:18
А на что он рассчитывал идя в ПСЖ? Неужто основным вратарем стать?)
Гость
