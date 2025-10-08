  • Поиск
Дегтяреву предложили формировать составы команд кубка из россиян

08 октября 2025, 14:11

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев обсудил на встрече с руководством Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) вопросы развития детско-юношеского футбола и воспитания игроков для национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба РАСК.

Дегтярев обозначил, что государство располагает возможностью влиять на развитие профессионального футбола только через ограничение числа иностранцев. «Годами звучит тезис — сначала развить академии, потом менять правила, — сказал Дегтярев. — Но без регулирующего участия государства клубы и частные школы сами к этому не придут. Сейчас мы на той стадии, когда хотим услышать аргументы сторон и запустить процесс изменений. Если ограничений не будет, вопросами детско-юношеского футбола никто не займется. Наша задача — запустить движение, а дальше решения должны принимать отраслевые сообщества».

Спортивный комментатор, председатель РАСК Алексей Ефимов выделил примеры лимита на легионеров. «Лимит на легионеров придумали не мы и не сейчас. В ряде стран Европы в свое время действовали гораздо более жесткие правила — три легионера в заявке и точка. И в этом была железная логика. Я помню случаи, когда сильные по меркам мирового футбола российские игроки не попадали в состав „топовых“ клубов из-за того, что квота на иностранцев была исчерпана, — сказал Ефимов. — Например, Игорь Шалимов в „Интере“. И такой подход не разрушал эти чемпионаты, а, наоборот, мотивировал клубы работать с местными игроками. Спустя десятилетия ситуация менялась, и тема лимита лишь тогда уходила в тень, у нас же до сих пор приводят аргумент, что при сокращении лимита вырастут зарплаты российских футболистов. Но это не экономика, а отсутствие адекватного регулирования».

В ходе встречи, в частности, прозвучало предложение подумать над возможным изменением правил проведения Фонбет — Кубка России и формировать составы участвующих команд только из российских игроков — тех, кто имеет право выступать за сборную страны. Министр отметил, что это интересное предложение, которое будет проработано.

Спортивный комментатор Владимир Осипов считает, что лимит не может быть заменен налогом на иностранных игроков. «Замена лимита налогом, о чем говорят некоторые эксперты, — это уход от проблемы, — сказал Осипов. — Уже видно: десятки иностранцев приезжают и исчезают, болельщик их даже не запоминает, а свои при этом недоигрывают». Также обсуждалось развитие системы студенческого спорта как следующего этапа после детско-юношеской подготовки, повышение стандартов лицензирования футбольных тренеров, работающих с детьми в профильных академиях. Дополнительно обсуждались инициативы по популяризации чтения среди спортсменов.

Ранее Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:51
"...кому интересна слабая лига без сильных легионеров и конкурентных команд?"
-------------------------
А кому интересна сильная лига без своих, доморощенных футболистов? Почему наши сильные футболисты должны играть за бугром, а второсортные и третьесортные легионеры должны играть у нас? Ведь легионеры первого сорта к нам не поедут, они поедут в европейские топ-клубы.
Лично я уже перестал болеть за баскетбольный ЦСКА. Игры смотрю, а переживаний нет. И вообще, разве это порядок, когда в российском чемпионате на площадке одни негры? За кого болеть? А во что превратились футбольные «Зенит» и «Краснодар», да и другие клубы недалеко от них ушли. Вам нравится смотреть на сильные лиги, где и своих-то нет? Так смотрите АПЛ и другие европейские чемпионаты. Сейчас с просмотром зарубежных чемпионатов проблем нет. Зачем вам вообще чемпионат России, если вам без разницы, кто в нём играет, не понимаю.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Владимир Анохин (раскрыть)
вчера в 15:25
хорошо.
золотой век советского футбола начал с 1960. и бесспорно, до 1988 года.
однако правда, что в то время в других странах все было точно так же.
мало кто закупал легионеров, и нигде футболистам не платили миллионы,
все играли из патриотических чувств клубу и просто любви к футболу,
сейчас другие времена, и другие ценности.
хорошо, что больше нет СССР. потому что застой это болото.
вот Ротенберг в любой разговор начинает что российский хоккей сильней канадского и американского, и что всех будем рвать на Олимпийских играх.
по факту мы видели, что случилось в сочинской олимпиаде.
так и в футболе.
дягтеревы хотят вернуть все в болото.
а помним, как хоккеисты советских команд мечтали уехать в НХЛ.
футболисты тоже захотят.
кому интересна слабая лига без сильных легионеров и конкурентных команд?
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 07:37
Я правильно вас понял, что советские спортивные чиновники занимались вредительством напрочь отвергая легионеров в советском спорте?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Владимир Анохин (раскрыть)
08 октября в 21:56
Сперва разберись с уставом УЕФА и ФИФА. Там указаны четкие принципы. Есть методы санкций. И есть случаи из применений. Дегтярева сегодня говорит одно. Завтра скажет другое. И больше занят вредительством. Понятно, исполняет гос.заказ. политика такая. Но когда все клубы и фанаты футбола и спорта всего надеются на скорого возвращения к международным турнирам, дягтеревы только ломает того что есть. Но раз некоторые одобряют такие вещи, пусть будет так. В. теории Россию даже просто могут исключить из ФИФА, так что в принципе градация наказаний еще не самая финальная))
Vilar
Vilar
08 октября в 21:14
Министерство спорта РФ: "Абоненты сайта soccer.ru, ваше мнение очень важно для нас, продолжайте ... "
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ lotsman (раскрыть)
08 октября в 19:56
У меня рядом обычная школа. Несколько лет назад на школьном дворе построили небольшое футбольное поле с искусственным газоном. Так на этом поле мальчишки постоянно гоняют мяч! А иногда вижу, что играют ребята в форме, видимо это первенство города среди старшеклассников. Так что не смотря на гаджеты интерес к футболу у ребят ЕСТЬ.
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ пират Елизаветы (раскрыть)
08 октября в 19:44
Занимательная у вас логика. Значит, если российское государство финансирует профессиональные футбольные клубы, то ФИФА и УЕФА это одобряют. Но если государство устанавливает лимит на легионеров, то ФИФА и УЕФА должны этому противиться. А как насчёт того, что кто платит. тот и музыку заказывает?
sv_1969
sv_1969 ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
08 октября в 19:38
Сделайте эти ставки и потом вам админы объяснят как заявится в группу! В ней как раз все по честному! Без клонов и не надо набирать очки!
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ sv_1969 (раскрыть)
08 октября в 18:04
Благодарю душевно за совет!
Хотя больше похоже на некоторое жульничество. )
Если меня кто-нибудь пнёт, когда можно будет принять участие, я бы попробовал. )
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 октября в 17:30
Не ну Вам то частник не нужен , когда труба есть)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 октября в 17:24
Ратовать за частные клубы - так себе решение.
Да, есть Краснодар, но ведь БЫЛИ и Химки! Кто-то проворуется, другой встрянет в криминал, третий не сможет подобрать грамотный менеджмент.
И в итоге мы будем терять команды на полсезоне или собирать денежку на зряплату паспортистам (дорогим, кстати!) СМС-ками. Так думаю...
112910415
112910415
08 октября в 17:17
Всё смешалось в доме Футбольных... )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
08 октября в 16:49
Там определенная доля в частных руках. Но региональная власть выдвинула неприемлемые условия приватизации. А если перерубить канал поступления бюджетных денег, то вопрос решится. Они же и выкупят. Конечно все зависит от того кто позарится. Иван Саввили едва ли, а жаль....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
08 октября в 16:46, ред.
А это крохи. А у нас на капремонте жилого дома из бюджетного фонда капремонта,, чиновники при выборе подрядчика так отстегнули, что приезжают смотреть за ходом работ на Лексусах и Мерсах. А детское питание это крохи, но они и ими не брезгуют.
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 октября в 16:35
Ну на счет питания то я в курсах! Работаю в охране в садике и вижу что за продукты привозят фирмы выигравшие тендеры!
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 октября в 16:29
Доброго Здоровья. Анатолий!
Давно мечтаю, когда Сам предложит нашим толстосумам добровольно взять шефство над футбольными командами в своей стране, а кто не захочет добровольно, то тому "дарить" от себя футбольные клубы в качестве подарков. Уверен, что к таким презентам отношение у олигархов будет на очень приличном уровне.)))
Варвар7
Варвар7
08 октября в 16:22
" Наша задача — запустить движение," - " От винта "...)))
CCCP1922
CCCP1922
08 октября в 16:15
Это что ещё за дискриминация такая? Не самое лучшее предложение, мягко говоря. Дико как-то..
Alex_67
Alex_67
08 октября в 16:09
Российская ассоциация спортивных комментаторов? Даже такая есть, оказывается? А они что, составляют мозг нации? Зачем Министр с ними советуется? Для галочки? Тоже мне, нашёл передовой отряд! Совещание с клубами провёл?
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 октября в 16:07
Что то Ростов не очень бросаются покупать...
А хозяев было.....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
08 октября в 15:41
Я немного с темой знаком. Так называемые бюджетные клубы, по сути государственные ) Зенит, Локо, Динамо) и полугосударственные ( УСКА, Рубин, Ростов, Балтика, КС и др) акционировать, т.е. убрать госфинансирование. Из-зз-за раскрученности многих брендов эти клубы будут выкуплены и станут частными через неделю. Есть много олигархов и финансовых групп (Авен, Миллер, Фридман, Усманов и др), которые купят их и сделают частными. Ты меня спросишь, а в чем же дело? Я отвечу. Чиновники госструктур ( Гаазпром, РЖД, ВТБ и др) не позволят это сделать. Они сидят на откатах. Ты же знаешь, все что финансируется из бюджета, даже такие крохи как школьное питание сопровождается откатами ( от 2% до 20%). Разве чиновник упустит так лакомый кусок ? Никогда. Поэтому Дегтярев как Дон Кихот воюет с ветряными мельницами. Здесь нужна серьезная политическая воля.
lotsman
lotsman
08 октября в 15:33
Лимит надо ужесточать, но так же надо возродить национальный футбол. Я понимаю что сейчас, когда дети с детского сада сидят в гаджетах и больше увлечены компьютерными играми, чем игрой на поле, попытками стать блогером, чем живым игроком, но надо прививать любовь к живому футболу.
sv_1969
sv_1969 ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
08 октября в 15:29
Выбираете ставку , которую считаете более проходимой и вместо допустим одной ставки в 2000 , делаете 20 ставок по 100! Успехов!
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 октября в 15:26
Приветствую Вас! А я вот что подумал , что можно ввести как бы промежуточный потолок зарплат!
Допустим для таких клубов как условный Краснодар , имею ввиду частный , потолка зарплат не делать , так как Серге́й Никола́евич Га́лицкий тратит свои деньги! А вот для бюджетных строгий потолок! Я понимаю что на меня щас набросятся , но надо что-то делать!
shlomo2
shlomo2 ответ drug01 (раскрыть)
08 октября в 15:19
Добра!

Желательно сделать 30 ставок до 23 числа.... я запрошу у админов сколько игроков желают сыграть и если что пойдет не по плану добавлю нужное количество игроков....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
08 октября в 15:17
А я лично воспринимаю твои слова так. Вмешательство государства в дела профессиональных клубов в виде государственного бюджетного финансирования людей, которые сами должны зарабатывать, недопустимо, т.к. убивает наш футбол. Нигде в мире нет госфинансирования профессионального футбола, поэтому он там развивается, а у нас погибает. Клубы должны зарабатывать, а не сидеть на шее у страны.
drug01
drug01 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 октября в 15:04
Ангел рад что ты хочешь играть в нашей группе без призов.для участия надо в этом месяце иметь любых 30 ставок! Я делал в конце месяца.Ставил на любую игру по 100 очков,можно даже на одну и туже игру несколько раз,чтобы в сумме за месяц было 30 ставок!И вперёд! Жду до встречи!!!!
shlomo
shlomo
08 октября в 15:01
И если каждый раз этот вопрос тереть как свеклу о терку, то много ли получится свеклы от того что трут...
drug01
drug01 ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
08 октября в 14:53
Ещё раз прошу меня извинить как я ошибался!!!!
Шуня771
Шуня771 ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
08 октября в 14:42
Да и причем на любимую команду по 5 ставок!)
