Дегтяреву предложили формировать составы команд кубка из россиян

1759921867

08 октября 2025, 14:11

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев обсудил на встрече с руководством Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) вопросы развития детско-юношеского футбола и воспитания игроков для национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба РАСК.

Дегтярев обозначил, что государство располагает возможностью влиять на развитие профессионального футбола только через ограничение числа иностранцев. «Годами звучит тезис — сначала развить академии, потом менять правила, — сказал Дегтярев. — Но без регулирующего участия государства клубы и частные школы сами к этому не придут. Сейчас мы на той стадии, когда хотим услышать аргументы сторон и запустить процесс изменений. Если ограничений не будет, вопросами детско-юношеского футбола никто не займется. Наша задача — запустить движение, а дальше решения должны принимать отраслевые сообщества».

Спортивный комментатор, председатель РАСК Алексей Ефимов выделил примеры лимита на легионеров. «Лимит на легионеров придумали не мы и не сейчас. В ряде стран Европы в свое время действовали гораздо более жесткие правила — три легионера в заявке и точка. И в этом была железная логика. Я помню случаи, когда сильные по меркам мирового футбола российские игроки не попадали в состав „топовых“ клубов из-за того, что квота на иностранцев была исчерпана, — сказал Ефимов. — Например, Игорь Шалимов в „Интере“. И такой подход не разрушал эти чемпионаты, а, наоборот, мотивировал клубы работать с местными игроками. Спустя десятилетия ситуация менялась, и тема лимита лишь тогда уходила в тень, у нас же до сих пор приводят аргумент, что при сокращении лимита вырастут зарплаты российских футболистов. Но это не экономика, а отсутствие адекватного регулирования».

В ходе встречи, в частности, прозвучало предложение подумать над возможным изменением правил проведения Фонбет — Кубка России и формировать составы участвующих команд только из российских игроков — тех, кто имеет право выступать за сборную страны. Министр отметил, что это интересное предложение, которое будет проработано.

Спортивный комментатор Владимир Осипов считает, что лимит не может быть заменен налогом на иностранных игроков. «Замена лимита налогом, о чем говорят некоторые эксперты, — это уход от проблемы, — сказал Осипов. — Уже видно: десятки иностранцев приезжают и исчезают, болельщик их даже не запоминает, а свои при этом недоигрывают». Также обсуждалось развитие системы студенческого спорта как следующего этапа после детско-юношеской подготовки, повышение стандартов лицензирования футбольных тренеров, работающих с детьми в профильных академиях. Дополнительно обсуждались инициативы по популяризации чтения среди спортсменов.