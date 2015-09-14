Мовсисян получил травму бедра

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14 сентября 2015, 16:52

В воскресном домашнем матче против «Ростова» нападающий сборной Армении и «Спартака» частично повредил мышцы бедра, вследствие чего вынужден был покинуть поле.

Игрок уже начал курс лечения, и не исключено, что сможет принять участие в предстоящем в субботу гостевом поединке красно-белых с «Кубанью» в Краснодаре.