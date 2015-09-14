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Мовсисян получил травму бедра

14 сентября 2015, 16:52

В воскресном домашнем матче против «Ростова» нападающий сборной Армении и «Спартака» Юра Мовсисян частично повредил мышцы бедра, вследствие чего вынужден был покинуть поле.

Игрок уже начал курс лечения, и не исключено, что сможет принять участие в предстоящем в субботу гостевом поединке красно-белых с «Кубанью» в Краснодаре.

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Sevastopol-www
Sevastopol-www
18 сентября 2015 в 21:54
Широко размахивал... Бёдрами...
phantom-k
phantom-k
15 сентября 2015 в 09:38
вот только травм нам не надо. скорейшего возвращения в строй.
nahan
nahan
15 сентября 2015 в 06:35
Мовсисяну скорого выздоровления.
Санчо Панса
Санчо Панса ответ spartak11 (раскрыть)
15 сентября 2015 в 04:42
За три дня до этого матча поменяю аватар, не волнуйся)
Leo-1987
Leo-1987
15 сентября 2015 в 02:53
да он Мовсисилен
никита001
никита001 ответ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (комментарий удален) (раскрыть)
15 сентября 2015 в 01:07
А ты случаем не тайный поклонник Спартака? А что? У тебя изображен пудель - так недруги называли Карпина, и цвета красно-белые... Ряженый, что ли?
никита001
никита001 ответ RIR68 (раскрыть)
15 сентября 2015 в 01:04
Делать если больше нечего - ждите.
никита001
никита001 ответ RIR68 (раскрыть)
15 сентября 2015 в 01:03
А чего такая память короткая? Почему это с 2003 года? Ну-ка, объясни? Где остальные годы?
никита001
никита001 ответ RIR68 (раскрыть)
15 сентября 2015 в 01:01
Шестое место - это ты о Краснодаре? Смотри в таблицу.
никита001
никита001 ответ Maгa05 (раскрыть)
15 сентября 2015 в 01:00
В какие ты таблицы смотришь? Факел есть - он еще других снимет.
vvv246
vvv246
14 сентября 2015 в 22:52
Армянин без травмы, что без крыльев птица.
vashinin
vashinin ответ pereletnii (раскрыть)
14 сентября 2015 в 22:31
тм у вас все леги сидят на чемоданах, а это беспокоится о Юре Мовсисяне))
красноярец
красноярец
14 сентября 2015 в 21:52
бедолага.
Maгa05
Maгa05
14 сентября 2015 в 21:51
почему в таблице ФНЛ Байкал одновременно и на 19 и на 12 месте ???

а Факела вобще нет..

он что снялся??

или сокер тупит ??
artsinalex
artsinalex ответ RIR68 (раскрыть)
14 сентября 2015 в 21:36
А теперь то же самое про коней!!! Мне лично влом перечислять ваши унижения, коих было достаточно, и это при том, что твой клуб сыграл гораздо меньше матчей в еврокубках.
RIR68
RIR68 ответ artsinalex (раскрыть)
14 сентября 2015 в 21:33
спартак в еврокубках:
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
димон 37
димон 37 ответ Зенит это Халк (комментарий удален) (раскрыть)
14 сентября 2015 в 21:30
чё найдут в контейнере тем и лечатся
spartak kursk
spartak kursk
14 сентября 2015 в 21:24
Старость-не радость.А Зе Луиш уже приехал.
artsinalex
artsinalex ответ RIR68 (раскрыть)
14 сентября 2015 в 21:18
Главное не перебить ваши 21 год без побед ))
RIR68
RIR68 ответ artsinalex (раскрыть)
14 сентября 2015 в 21:12
ждём 14-ти летие без трофеев.
artsinalex
artsinalex ответ RIR68 (раскрыть)
14 сентября 2015 в 21:09
Ну Вольфсбург не Дзюбилда, трешку не вкатит. Так что ждем 4 мяча в ворота Сухаряна.
RIR68
RIR68 ответ spartak11 (раскрыть)
14 сентября 2015 в 21:08
да любите на здоровье. без вас скучно было бы жить)
RIR68
RIR68 ответ artsinalex (раскрыть)
14 сентября 2015 в 21:07
конечно. Ребров вообще ничего не примет. куда же еще меньше. или больше или равно. так понятно?
artsinalex
artsinalex ответ RIR68 (раскрыть)
14 сентября 2015 в 21:03
Не понял? Меньше, чем Ребров, Сухарян не примет?
sir_Alex
sir_Alex
14 сентября 2015 в 21:02
Здоровья ему
spartak11
spartak11 ответ RIR68 (раскрыть)
14 сентября 2015 в 21:01
тем не менее,мы не прекращаем любить свою команду!
spartak11
spartak11 ответ RIR68 (раскрыть)
14 сентября 2015 в 20:58
были и 8-е
Sevastopol-www
Sevastopol-www
14 сентября 2015 в 20:54
Курс на выздоровление начат
RIR68
RIR68 ответ spartak11 (раскрыть)
14 сентября 2015 в 20:48
хорошо на шестом месте. никакого спроса)
spartak11
spartak11 ответ RIR68 (раскрыть)
14 сентября 2015 в 20:44
Каждому своё!
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