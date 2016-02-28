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Мутко: «Мне не совсем понятно, как так можно было подготовить команды к еврокубкам»

28 февраля 2016, 14:08

Президент РФС Виталий Мутко выразил удивление плохим выступлением российских команд в Лиге Европы. Напомним, что и «Краснодар», и «Локомотив» проиграли своим соперникам и выбыли из турнира.

«Мне не совсем понятно, и хочется спросить и у тренеров, и у президентов клуба. Как можно так подготовить команды?

Мы много говорили о разных системах: „Давайте перейдем, давайте синхронизируем календари“. Вот „Спарта“. Она играет по такой же системе. Почему она на голову должна быть сильнее нашего „Краснодара“? А в „Фенербахче“ играют ребята, которые завершают карьеру. В Турции мы просто отстояли эту игру. Как же мы так готовились? Вот о чем надо говорить.

Я абсолютно уверен, что оба клуба могли пройти в следующий раунд. По составу Лиги Европы они могли бороться за самые высокие места. Почему этого не произошло? На эти вопросы должны отвечать футболисты и тренеры. Они за это деньги получают, четыре месяца готовились к игре. Как можно было не обыграть этих соперников? Это волнует. Ведь в этих командах играют кандидаты в национальную сборную. Это уровень нашего футбола. Страну оценивают по выступлению команд в еврокубках и выступлению национальной команды», — заявил Мутко в эфире программы «Спортивный вопрос» на телеканале «Матч ТВ».

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Все комментарии
Витус Беринг
Витус Беринг
04 марта 2016 в 07:28
Тут всё логично, все на своих местах.
dzvinka
dzvinka ответ Хиромант (раскрыть)
03 марта 2016 в 10:35, ред.
тоже чушь хоть немного и помогло бы, а вот в Спарте полно воспитаников если не своих то соседних ческих клубов... надо брать глубже.
Константин Рассохин
Константин Рассохин ответ АРАРАТ Ереван (раскрыть)
01 марта 2016 в 19:16
Ари вообще в бегунка превратился((( (болею за краснодар)
Константин Рассохин
Константин Рассохин ответ АРАРАТ Ереван (раскрыть)
01 марта 2016 в 19:15
Частично согласен. Но что мешало готовить все эти ЧЕТЫРЕ месяца легов ? По идее, Краснодару можно было на матч со Спартой одних легов выставлять !) Я видел первый матч, и по нему было видно что ВСЕ были неготовы
Летов
Летов ответ FC RSM (раскрыть)
29 февраля 2016 в 18:33
в том,что он был президентом Зенита-пусть вспомнит всегда ли всё гладко у него было,не люблю критиканов-интересно на кого он вину за провал сборной возложет
Хиромант
Хиромант
29 февраля 2016 в 12:36
Удивляться тут нечему. Отменяй лимит, как в других странах, и команды будут готовиться полноценно. А не так, как сейчас - один состав под пфл, а другой под ЛЧ или ЛЕ. Согласись - мороки больше! Отменяй, не жди провала сборной на ЕВРО!!!
IvanNik
IvanNik
29 февраля 2016 в 12:35
лимит - это ни что иное, как поощрение бездельников. за такие деньги как они получают им еще и льготы какие-то. пусть тягаются с иностранцами на равных.
почему у меня на работе никакого лимита нет и все нормально работает?
IvanNik
IvanNik
29 февраля 2016 в 12:31
мистер Летс-ми-спик-фром-май-харт в своем репертуаре. с такими специалистами колхозными мы точно никогда в Европе греметь не будем.
m grazie
m grazie
29 февраля 2016 в 11:02
Все отдыхали и очень устали болтаясь по бутикам и автосалонам. А зачем платить такие бабки нашим ленивым игрочишкам?
Alexander90
Alexander90
29 февраля 2016 в 07:19
Отмети лимит твою ж мать
забайкальский армеец
забайкальский армеец
29 февраля 2016 в 04:55
Благодаря вашему длинному зимнему перерыву и лично твоему лимиту,пожинай плоды Мудка. Та же Спарта играет официальные матчи а Краснодар готовится через товарняки.
Баба Яга против
Баба Яга против
29 февраля 2016 в 04:47, ред.
Мудко красавчик жги дальше.Цирк отдыхает.
redbluegorsk
redbluegorsk ответ Зенит 2015 (раскрыть)
29 февраля 2016 в 03:39
Ну,ну. Надежда умирает последней!)))
redbluegorsk
redbluegorsk ответ pomor45 (раскрыть)
29 февраля 2016 в 03:38
Так он и сам такой!!!)))
redbluegorsk
redbluegorsk ответ Живанильда (комментарий удален) (раскрыть)
29 февраля 2016 в 03:24
Ага,и Уфа свой домашний матч на питерских болотах играла...)))
Nikola45
Nikola45 ответ ZENIT GOAL (раскрыть)
28 февраля 2016 в 23:33
Про успешную игру я бы поспорил! Какой год сравнивать и в каких турнирах! Вы скорее всего о команде с Аршавином вспоминаете! Позже игры яркие но не на уровне ЛЧ!
Nikola45
Nikola45 ответ satybaldyev_sergey (раскрыть)
28 февраля 2016 в 23:30
А почему бред? Если ты сломал станок тебе что выдают премию?
gentlewolf
gentlewolf
28 февраля 2016 в 23:24
а вы друзья как не садитесь...
Ronaldinhoshin
Ronaldinhoshin
28 февраля 2016 в 22:22
Зачем он вообще открывал свой рот?!
KAFA2525
KAFA2525
28 февраля 2016 в 22:13
Просто сказалась квалификация тренеров, МуткоВиталий, чегоже тут не понятно…
Удальцов Михаил
Удальцов Михаил ответ musa_terek (комментарий удален) (раскрыть)
28 февраля 2016 в 21:55
А мне непонятно как мог руководить нашей страной человек с двумя высшими образованиями и путающий при этом падежи! Проще говоря он плохо владел русским языком...
АРАРАТ Ереван
АРАРАТ Ереван
28 февраля 2016 в 21:35
Лимит сделал свое дело ,с Краснодаром уж точно! По причинам лимита мы отправили в аренду польского защитника,и остались у нас всего три игрока-Калешин,Петров и Марков (запасной)а если посмотреть оба матча со Спартой -полный неуд был как раз у фланговых игроков -Калешин и Петров не были готовы к этим играм,и вся опасность и голы были с флангов!!!!
FC RSM
FC RSM ответ Летов (раскрыть)
28 февраля 2016 в 21:11
В данной ситуации он прав. Ты умеешь читать? Покажи, где я говорил, что он всегда прав.
mensk
mensk
28 февраля 2016 в 20:44
Я согласен с МуткоВиталий, как такое может быть, везде все плохо, а в футболе должно быть хорошо.
Jurij_Mar
Jurij_Mar
28 февраля 2016 в 20:14
Тоже хочется спросить вас господин Мутко:
-Для чего придумали лимит,и тем более его ужесточать?Что бы наши кривоногие обладатели нужного паспорта грели свои з....цы на скамейки запасных за 200-300 млн.
И плевать они хотели на футбол,и на патриотизм.
Скажите, сколько они получат за прогулку по футбольным поля Франции?
Обнародуйте это пожалуйста.А поедут они туда играть просто за идею?
Jurij_Mar
Jurij_Mar
28 февраля 2016 в 20:03
Опомнились!!!!
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
28 февраля 2016 в 19:54
А мне не совсем понятно, Мутко вообще наш футбол смотрит или только последний сезон?) Пусть скажет спасибо, что все команды прошли квалификацию и мало того Зенит вышел в плей-офф ЛЧ))) Рожденный ползать резко от одного желания вдруг не взлетит!!! Аршавина на него нет, тот бы ему объяснил)
starche
starche
28 февраля 2016 в 19:51
Просто таков уровень нашего футбола.
Летов
Летов ответ FC RSM (раскрыть)
28 февраля 2016 в 19:44
канеш,он не при делах и всегда прав
Летов
Летов ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
28 февраля 2016 в 19:42
да он просто затычкой во всех дырах и не дырах стал
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