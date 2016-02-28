Мутко: «Мне не совсем понятно, как так можно было подготовить команды к еврокубкам»

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28 февраля 2016, 14:08

Президент РФС выразил удивление плохим выступлением российских команд в Лиге Европы. Напомним, что и «Краснодар», и «Локомотив» проиграли своим соперникам и выбыли из турнира.

«Мне не совсем понятно, и хочется спросить и у тренеров, и у президентов клуба. Как можно так подготовить команды?

Мы много говорили о разных системах: „Давайте перейдем, давайте синхронизируем календари“. Вот „Спарта“. Она играет по такой же системе. Почему она на голову должна быть сильнее нашего „Краснодара“? А в „Фенербахче“ играют ребята, которые завершают карьеру. В Турции мы просто отстояли эту игру. Как же мы так готовились? Вот о чем надо говорить.

Я абсолютно уверен, что оба клуба могли пройти в следующий раунд. По составу Лиги Европы они могли бороться за самые высокие места. Почему этого не произошло? На эти вопросы должны отвечать футболисты и тренеры. Они за это деньги получают, четыре месяца готовились к игре. Как можно было не обыграть этих соперников? Это волнует. Ведь в этих командах играют кандидаты в национальную сборную. Это уровень нашего футбола. Страну оценивают по выступлению команд в еврокубках и выступлению национальной команды», — заявил Мутко в эфире программы «Спортивный вопрос» на телеканале «Матч ТВ».