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Ди Натале покинет «Удинезе» по окончании сезона, но карьеру завершать не собирается

29 апреля 2016, 16:16

Легенда «Удинезе» Антонио Ди Натале подтвердил, что покинет клуб по окончании этого сезона. В то же время 38-летний футболист подчеркнул, что карьеру он завершать не спешит. Нападающий выступает в составе «зебр» с 2004 года. За это время он провел 439 матчей и забил 226 голов во всех турнирах.

«В завтрашнем матче с „Торино“ я не смогу сыграть и очень сожалею. Последние два месяца я травмирован. Надеюсь, успею восстановиться к поединку с „Карпи“, который станет для меня последним в футболке „Удинезе“. 

Это были замечательные 12 лет. Моя карьера здесь достойна фильма, но теперь я больше не главный герой. Ухожу с высоко поднятой головой, потому что я все отдавал команде. Горжусь своими достижениями здесь, я забил много голов благодаря своим товарищам по команде. Горжусь не только своими достижениями на поле, но и вне его, когда я отвергал предложения многих клубов. 

Я не завершаю карьеру. У меня еще есть дела, я хочу догнать Меаццу».

Джузеппе Меацца забил 216 голов в Серии А. У Ди Натале пока 208 точных ударов.

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Все комментарии
Juventus21
Juventus21 ответ лолос (раскрыть)
01 мая 2016 в 21:48
Увы, да и Палермо выиграл. Хотя шансы у Карпи есть, чтоб остаться в серии А
_ManKUN_
_ManKUN_
30 апреля 2016 в 12:22
Внимание, пора признаться! Я-не соккеровский тролль.Это я, житель гугла алессиос1990, создал этот аккаунт для того, чтобы вы поняли, что я могу быть не только унылым гуглером, но еще и первоклассным шутником!!!
лолос
лолос ответ Juventus21 (раскрыть)
29 апреля 2016 в 23:43
Все может быть. Но шансы у них неплохие. Запас очков пока есть от "Палермо". Посмотрим, может "Юве" отдаст им очко, ему уже не надо.
Juventus21
Juventus21 ответ Gandalf The Grey (раскрыть)
29 апреля 2016 в 23:38
Если кто-то травмируется из нынешних напов, то Ди Натале достойно заменит. А вообще Антонио и 20 минут будет достаточно, чтобы сотворить гол.
Juventus21
Juventus21 ответ лолос (раскрыть)
29 апреля 2016 в 23:35
Да хоть к валероверам. Правда, Карпи может и не сохранить клубную прописку.
INGUSH
INGUSH
29 апреля 2016 в 23:33
Не удивлюсь если в Милан перейдет )
Gandalf The Grey
Gandalf The Grey ответ Juventus21 (раскрыть)
29 апреля 2016 в 21:39
В Бергамо посильнее напы есть! Антонио всё таки сильно сдал в последние годы!
Gandalf The Grey
Gandalf The Grey
29 апреля 2016 в 21:37
Красавец! Старый конь борозды не испортит!
лолос
лолос ответ Juventus21 (раскрыть)
29 апреля 2016 в 20:47
Пойдет в "Карпи", он тоже верит в Валеру.
elmi.eyubov
elmi.eyubov
29 апреля 2016 в 18:32
Всегда был классным игроком, а возраст ему к счастью не мешает забивать. Удачи Антонио! Заслуживает уважения!
Санчо Панса
Санчо Панса
29 апреля 2016 в 18:10
Классный футболист, который показал, что можно и в клубах средней руки отлично играть и добиваться определенного успеха! Кто только его не хотел переманить в свое время из грандов итальянского футбола, однако Антонио оказался непреклонным в своем мнении человеком)
Любезный
Любезный
29 апреля 2016 в 18:05
сколько раз громил он российские команды в кубке уефа
Juventus21
Juventus21
29 апреля 2016 в 17:43
Интересно, за какой клуб он будет выступать. Хотелось бы, чтоб перешёл в Эмполи. У тосканцев с клубной структурой полный порядок. Ну или в Аталанту.
Ольга13
Ольга13
29 апреля 2016 в 17:12
Удачи ДиНаталеАнтонио !
Pejon
Pejon
29 апреля 2016 в 17:03
ДиНаталеАнтонио Удачи
Abbath
Abbath
29 апреля 2016 в 16:34, ред.
32 года - возраст,когда многие форварды уже начинают задумываться об окончании карьеры.Тото же только в этом возрасте по-настоящему начал реализовывать свой бомбардирский талант,из сезона в сезон забивая почти по 30 голов в Серии А.Успехов ветерану в погоне за Меаццой.
Kar_Laeda
Kar_Laeda
29 апреля 2016 в 16:21
Бессмертный) Красавчик просто. Удачи ему, очень хочу, чтобы Антонио рекорд побил
FILL31185
FILL31185
29 апреля 2016 в 16:19
Эх жаль что уходит звезда уди!
А так конечно удачи ему)))
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