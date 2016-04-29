Ди Натале покинет «Удинезе» по окончании сезона, но карьеру завершать не собирается

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29 апреля 2016, 16:16

Легенда «Удинезе» подтвердил, что покинет клуб по окончании этого сезона. В то же время 38-летний футболист подчеркнул, что карьеру он завершать не спешит. Нападающий выступает в составе «зебр» с 2004 года. За это время он провел 439 матчей и забил 226 голов во всех турнирах.

«В завтрашнем матче с „Торино“ я не смогу сыграть и очень сожалею. Последние два месяца я травмирован. Надеюсь, успею восстановиться к поединку с „Карпи“, который станет для меня последним в футболке „Удинезе“.

Это были замечательные 12 лет. Моя карьера здесь достойна фильма, но теперь я больше не главный герой. Ухожу с высоко поднятой головой, потому что я все отдавал команде. Горжусь своими достижениями здесь, я забил много голов благодаря своим товарищам по команде. Горжусь не только своими достижениями на поле, но и вне его, когда я отвергал предложения многих клубов.

Я не завершаю карьеру. У меня еще есть дела, я хочу догнать Меаццу».

Джузеппе Меацца забил 216 голов в Серии А. У Ди Натале пока 208 точных ударов.