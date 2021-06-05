«Америка Минейро» — «Коринтианс». Прогноз на матч бразильской Серии А (06.06.2021)

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сегодня, 19:23

«Америка Минейро» сыграет против «Коринтианса» в рамках очередного тура бразильской Серии А.

Ставки букмекеров

Актуальная ставка на игру — только «Минейро» забьет по коэффициенту 1.43. Также можно поставить на исход с учетом форы (0) «Америка Минейро» по коэффициенту 4.70. Еще одна актуальная ставка — победа хозяев или ничья по 1.45.

Форма команд

«Минейро» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице Серии А. Чемпионат только начался, поэтому команда сыграла только один поединок. К сожалению, для болельщиков этого клуба, команда проиграла этот матч. Клуб пропустил один мяч в поединке. «Минейро» проиграл свой матч «Атлетико Паранаэнсе». Грядущий матч может поправить положение клуба в турнирной таблице.

«Коринтианс», как и его соперник, не лучшим образом стартовал в чемпионате. Клуб проиграл свой поединок «Атлетико Гойаниенсе». Этот матч закончился со счетом 1:0. «Коринтианс» — это успешный бразильский клуб, на который всегда приятно смотреть, но не исключено, что в этом матче команда может проиграть, либо сыграть вничью. Если не брать в расчет прошедший матч, в целом можно сказать, что игра «Коринтианса» выглядит очень плохо.

Информация для ставок

● «Коринтианс» проиграл три матча из последних пяти во всех турнирах

● «Минейро» не может выиграть вот уже четыре игры кряду во всех турнирах

● У «Минейро» ни одного забитого мяча за последние четыре матча

Прогноз

Актуальная ставка на игру — победа «Минейро» по коэффициенту 2.75. Также можно поставить на ничейный исход по 3.10.

Также букмекеры предлагают ставку 1.59 на победу Туниса в товарищеском матче с Конго.