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Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ

12 апреля 2021, 13:48

Букмекеры определили главных фаворитов в Серии А в борьбе за попадание в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.

Напомним, что первые четыре итальянские команды получают путевку в элитный турнир.

По мнению букмекеров, главным претендентом на попадание в ЛЧ (помимо «Интера», который, вероятнее всего, станет чемпионом Италии) является «Ювентус». Попадание «Юве» котируется ставкой 1.15. Далее идут «Милан» и «Аталанта» — 1.25. Четверку закрывает «Наполи» — 1.85.

После 30-го тура Серии А «Ювентус» занимает третью строчку в таблице.

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