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«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)

07 декабря 2020, 10:43
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В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов сыграют «Ренн» и «Севилья». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 8 декабря 2020 года во Франции.

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет на предстоящий матч предложены такие коэффициенты: победу «Ренна» можно сыграть за 3.02, а гостевой успех «Севильи» идет с котировкой 2.56. Ставки на ничью принимаются с отметкой 3.40.
По мнению аналитиков букмекера, команды не смогут показать результативный футбол. Ставка на ТМ(2,5) получила коэффициент 1.75, а ТБ(2,5) можно сыграть за 1.95.

Форма команд

В предстоящем поединке у команд уже нет турнирной мотивации. «Ренн» в прошлом туре Лиги чемпионов проиграл «Краснодару» в гостях (0:1), поэтому лишился даже теоретических шансов на третью позицию в квартете. «Севилья» крупно уступила дома «Челси» (0:4) и осталась на втором месте.

В чемпионате Франции «Ренн» сыграл очередной неудачный матч, когда 5 декабря проиграл дома «Лансу». «Севилья» в испанской Ла Лиге с минимальным счетом уступила дома «Реалу» (0:1).

Информация для ставок

• «Ренн» забил всего два гола в пяти матчах групповой стадии Лиги чемпионов
• В трех прошлых матчах «Севильи» в турнире сыграла ставка на ТБ(2,5)
• «Ренн» проиграл восемь из десяти прошлых матчей во всех турнирах
• «Севилья» выиграла два предыдущих гостевых поединка
• «Ренн» не забивал больше одного гола в пяти прошлых матчах

Прогноз

Из-за отсутствия турнирной мотивации в этом матче команды могут пойти на эксперименты с составом. В своих чемпионатах «Ренну» и «Севилье» необходимо улучшать турнирное положение, поэтому лидеры команд могут получить дополнительный отдых.

Полагаем, что отсутствие психологического давления за результат позволит командам сыграть результативно в атаке. Предлагаем ставку на ТБ(2,5) с коэффициентом 1.95 по линии букмекерской конторы Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.273.442.29
BetCity 3.20 3.40 2.33
Мелбет 3.47 3.37 2.24
Лига ставок 3.40 3.30 2.37
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Все комментарии
Адольф Фон Дроссель
Адольф Фон Дроссель ответ Mamuka Gotsiridze (раскрыть)
вчера в 20:29
Так в смысле? У Рена нет никаких шансов куда то выйти. Они дома сыграли с Краснодаром 1-1, а в гостях Краснодару проиграли 1-0, по личным встречам Краснодар проходит в лигу европы при любых раскладах.
Mamuka Gotsiridze
Mamuka Gotsiridze
вчера в 11:01, ред.
Да вот я так не думаю что ничья, Если Рен победит а Краснодар проиграет кто в Лигу Европы отправится? у Рена Есть мотивация, а вот у Севильи его нет, он уже в лиге чемпионов гарантировано. думаю Рен постарайся выиграть сегодня ничья ему ничего не даст... а вот Краснодару минимум ничья нужно чтобы не вылетел Евролиги.
Mangur
Mangur
07 декабря в 15:33
Наверное будет ничья.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
07 декабря в 10:58
Ничья!!!!
Zenit_84
Zenit_84
07 декабря в 10:47
Начались лигочемпионские будни
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