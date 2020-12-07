«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)

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07 декабря 2020, 10:43

В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов сыграют «Ренн» и «Севилья». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 8 декабря 2020 года во Франции.

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет на предстоящий матч предложены такие коэффициенты: победу «Ренна» можно сыграть за 3.02, а гостевой успех «Севильи» идет с котировкой 2.56. Ставки на ничью принимаются с отметкой 3.40.

По мнению аналитиков букмекера, команды не смогут показать результативный футбол. Ставка на ТМ(2,5) получила коэффициент 1.75, а ТБ (2,5) можно сыграть за 1.95.

Форма команд

В предстоящем поединке у команд уже нет турнирной мотивации. «Ренн» в прошлом туре Лиги чемпионов проиграл «Краснодару» в гостях (0:1), поэтому лишился даже теоретических шансов на третью позицию в квартете. «Севилья» крупно уступила дома «Челси» (0:4) и осталась на втором месте.

В чемпионате Франции «Ренн» сыграл очередной неудачный матч, когда 5 декабря проиграл дома «Лансу». «Севилья» в испанской Ла Лиге с минимальным счетом уступила дома «Реалу» (0:1).

Информация для ставок

• «Ренн» забил всего два гола в пяти матчах групповой стадии Лиги чемпионов

• В трех прошлых матчах «Севильи» в турнире сыграла ставка на ТБ (2,5)

• «Ренн» проиграл восемь из десяти прошлых матчей во всех турнирах

• «Севилья» выиграла два предыдущих гостевых поединка

• «Ренн» не забивал больше одного гола в пяти прошлых матчах

Прогноз

Из-за отсутствия турнирной мотивации в этом матче команды могут пойти на эксперименты с составом. В своих чемпионатах «Ренну» и «Севилье» необходимо улучшать турнирное положение, поэтому лидеры команд могут получить дополнительный отдых.