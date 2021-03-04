Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля

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04 марта 2021, 12:47

Куман, Месси и Ко уже в финале!

«Барселона» провернула очередную ремонтаду в текущем розыгрыше Кубка Короля, отыгравшись в полуфинальном противостоянии с «Севильей» после поражения со счетом 0:2 на «Рамон Санчес Писхуан», где каталонцев, как кому-то могло показаться, похоронил их бывший игрок Иван Ракитич, забивший второй мяч на 85-й минуте.

Однако уверенной победы в первой встрече не хватило «Севилье» для общей победы, которая досталась «Барселоне» после 120 минут на «Камп Ноу». Особенно остро нужны такие духоподъемные победы в непростой период для клуба, вокруг которого идет нездоровая возня: бывшего президента обвиняют в коррупции, в офисах проходят обыски. «Барса» ответила на весь негатив единственным верным способом — на футбольном поле.

Ключевые события матча

1. Быстрый гол Усмана Дембеле. Уже на 12-й минуте французу удался чумовой удар в «девятку» с 20 метров. Этот гол стал 51-м для Дембеле в профессиональной карьере, причем только один из них Усман забил головой. 28 раз поражал ворота ударами с правой ноги, 22 раза неотразимо бил с левой.

Ousmane Dembélé has now scored 50 career first-team goals with his feet (one header):



◉ 28 x right foot

◎ 22 x left foot



He's been doubling down on that interview lately. 😅 pic.twitter.com/aDuyamLEiI — Squawka Football (@Squawka) March 3, 2021

2. Нереализованные моменты «Барселоны». Каталонцы могли забить второй гол гораздо раньше, отрезками «блаугранас» буквально разрывали оборону «Севильи». Самые явные шансы упустили Месси и Альба. На 33-й минуте мяч после удара Лео «черпачком» выбил с линии ворот его соотечественник Маркос Акунья, а в середине второго тайма Жорди Альба с близкого расстояния зарядил в перекладину.

3. Окампос мог похоронить «Барсу». Однако не реализовал пенальти. Лидер атак «Севильи» заработал одиннадцатиметровый и на 73-й минуте лично взялся исполнять приговор, но пробил настолько неубедительно, что Марк-Андре тер Штеген забрал мяч намертво. Если бы Окампос забил гол на выезде и сделал счет 1:1, «Барселоне» пришлось бы отвечать тремя голами примерно за 20 минут игрового времени. Лукас — соучастник каталонской ремонтады.

4. Удаление Фернандо и гол Пике в компенсированное время второго тайма. Это связанные события, ведь произошли они в одной и той же затяжной атаке. Бразильский хавбек наглым захватом остановил прорыв Тринкана, причем в этом нарушении правил не было явной необходимости. Желтая карточка стала второй для Фернандо, поэтому «Севилья» осталась в меньшинстве. Нужно было продержаться две минуты, но оборона дала трещину под давлением «Барсы», и Жерар Пике перевел игру в овертайм после навеса Гризманна.

5. Гол Брейтуэйта вывел «Барсу» в финал. Каталонцам понадобилось всего лишь 5 минут дополнительного времени, чтобы забить третий мяч. Мартин Брейтуэйт отличился впервые за 10 матчей, а его гол оказался победным в противостоянии.

Воля и характер вывели «Барселону» в финал Кубка Короля

Если каталонцы выиграют трофей, то должны снять фильм об этой победе в Кубке Короля, потому что жизнь и футбол — лучшие сценаристы, а путь в финал команда Кумана проложила волевыми победами и торжеством духа. Это одна большая и захватывающая история преодоления. Смотрите сами.

1/16 финала. «Корнелья» (2:0). Глядя на счет, можно подумать, что здесь-то ничего примечательного не произошло, но это не так. Выяснение отношений с соперником из Сегунды Б зашло в овертайм, а по ходу основного времени футболисты «Барселоны» не реализовали два пенальти, которые на совести Пьянича и Дембеле. Сам Усман распечатал ворота «Корнельи» в дебюте овертайма, а точку поставил Мартин Брейтуэйт на 120+2 минуте. До гола датчанина интрига была жива.

1/8 финала. «Райо Вальекано» (2:1). И эта игра складывалась непросто, нули держались на табло до 63-й минуты, когда счет открыли соперники каталонцев. «Барселона» оказалась в неприятной ситуации, но не дрогнула и ответила голами Месси и де Йонга. Первая в серии из волевых побед.

1/4 финала. «Гранада» (5:3). Чем дальше — тем интереснее! «Гранада» уже видела себя в полуфинале Кубка Короля, ведь до 88-й минуты хозяева «Лос Карменес» выигрывали 2:0, хладнокровно реализовав свои редкие шансы в атаке. «Барса» сумела ответить голами Гризманна и Альбы в самой концовке основного времени, еще 4 мяча было забито в овертайме, причем три из них влетели в ворота Аарона Эсканделла, совершившего в тот вечер 14 сэйвов.

Полуфинал. «Севилья» (0:2; 3:0). Еще один камбэк со счета 0:2, только растянутый на противостояние из двух матчей. Поразительно и невероятно.

«Барса» готовит сценарий на финал, а «Атлетик» хочет сыграть два финала в апреле

Финал Кубка Короля запланирован на 17 апреля, и, принимая во внимание предыдущие события, кажется неизбежным новая порция приключений для «Барселоны». Соперник каталонцев определится сегодня в схватке «Атлетика» из Бильбао и «Леванте», первая игра на «Сан-Мамесе» завершилась со счетом 1:1, что дает небольшое преимущество «лягушкам», однако команда Марселино Гарсии Тораля обладает кубковым характером и не откажется от возможности выиграть два Кубка Короля за две недели.

Это не ошибка и не оговорка: в случае выхода в финал текущего розыгрыша у басков будет такая возможность, ведь 3 апреля они сыграют в перенесенном из-за COVID-19 финале Кубка Короля 2019/20 против «Реала Сосьедад». Множество забавных вариантов событий родится в случае выхода «Атлетика» в финал. «Львы» могут выиграть один и тот же трофей дважды за две недели или обыграть товарищей басков, чтобы вскоре отдать кубок «Барселоне». А могут и упустить оба шанса, что будет особенно досадно. В любом случае сначала нужно пройти «Леванте».