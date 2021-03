Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля

Куман, Месси и Ко уже в финале!

«Барселона» провернула очередную ремонтаду в текущем розыгрыше Кубка Короля, отыгравшись в полуфинальном противостоянии с «Севильей» после поражения со счетом 0:2 на «Рамон Санчес Писхуан», где каталонцев, как кому-то могло показаться, похоронил их бывший игрок Иван Ракитич, забивший второй мяч на 85-й минуте.

Однако уверенной победы в первой встрече не хватило «Севилье» для общей победы, которая досталась «Барселоне» после 120 минут на «Камп Ноу». Особенно остро нужны такие духоподъемные победы в непростой период для клуба, вокруг которого идет нездоровая возня: бывшего президента обвиняют в коррупции, в офисах проходят обыски. «Барса» ответила на весь негатив единственным верным способом — на футбольном поле.

Ключевые события матча

1. Быстрый гол Усмана Дембеле. Уже на 12-й минуте французу удался чумовой удар в «девятку» с 20 метров. Этот гол стал 51-м для Дембеле в профессиональной карьере, причем только один из них Усман забил головой. 28 раз поражал ворота ударами с правой ноги, 22 раза неотразимо бил с левой.

Ousmane Dembélé has now scored 50 career first-team goals with his feet (one header):



◉ 28 x right foot

◎ 22 x left foot



