«Блэкберн» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (03.09.2022)

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вчера, 15:18

Ставки букмекеров

С коэффициентом 2.12 на победу «Блэкберн» является умеренным фаворитом этой встречи. Ставки на победу «Бристоль Сити» играются по котировке 3.40, а за ничью предложена цена 3.45.

Вместе с тем аналитики букмекерской компании Лиги Ставок отдают предпочтение низкой результативности в этой игре. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.72, ТБ (2,5) – 1.98.

Форма команд

«Блэкберн» заработал 12 очков в семи турах чемпионата. С таким результатом клуб занимает пятое место рейтинга. Хозяева предстоящего матча остаются одним из двух клубов лиги, которые еще не делили очки с соперниками в новом сезоне – 4 победы и 3 поражения.

В предыдущем туре футболисты «Блэкберна» прервали череду из трех проигрышей, одолев с минимальным счетом на выезде «Блэкпул».

«Бристоль Сити» находится на седьмом месте рейтинга с такими показателями успешности: три победы, две ничьи и два поражения. При этом клуб уступил только в двух стартовых турах чемпионата, а в пяти последних поединках команда исправно набирала очки.

К предстоящей игре «Бристоль Сити» подходит после успешного матча с «Хаддерсфилдом» на домашней арене, который удалось обыграть со счетом 2:0.

Информация для ставок

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 6 из прошлых 7 матчей на поле «Блэкберна»

«Бристоль Сити» не проигрывал в 5 предыдущих турах чемпионата

«Блэкберн» сыграл на ТМ(2,5) гола в 2 предыдущих поединках лиги

Прогноз

В трех домашних матчах чемпионата «Блэкберн» пропустил только два гола. «Бристоль Сити», в свою очередь, не забивал больше одного мяча в пяти прошлых поединках на поле соперника. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.72 в БК Лига Ставок.