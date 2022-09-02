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«Блэкберн» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (03.09.2022)

вчера, 15:18
Блэкберн

Ставки букмекеров

С коэффициентом 2.12 на победу «Блэкберн» является умеренным фаворитом этой встречи. Ставки на победу «Бристоль Сити» играются по котировке 3.40, а за ничью предложена цена 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.193.543.46
Лига Ставок 2.14 3.40 3.35
Мелбет 2.13 3.50 3.42
1XBET 2.13 3.50 3.42

Вместе с тем аналитики букмекерской компании Лиги Ставок отдают предпочтение низкой результативности в этой игре. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.72, ТБ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Блэкберн» заработал 12 очков в семи турах чемпионата. С таким результатом клуб занимает пятое место рейтинга. Хозяева предстоящего матча остаются одним из двух клубов лиги, которые еще не делили очки с соперниками в новом сезоне – 4 победы и 3 поражения.

В предыдущем туре футболисты «Блэкберна» прервали череду из трех проигрышей, одолев с минимальным счетом на выезде «Блэкпул».

«Бристоль Сити» находится на седьмом месте рейтинга с такими показателями успешности: три победы, две ничьи и два поражения. При этом клуб уступил только в двух стартовых турах чемпионата, а в пяти последних поединках команда исправно набирала очки.

К предстоящей игре «Бристоль Сити» подходит после успешного матча с «Хаддерсфилдом» на домашней арене, который удалось обыграть со счетом 2:0.

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 6 из прошлых 7 матчей на поле «Блэкберна»
  • «Бристоль Сити» не проигрывал в 5 предыдущих турах чемпионата
  • «Блэкберн» сыграл на ТМ(2,5) гола в 2 предыдущих поединках лиги

Прогноз

В трех домашних матчах чемпионата «Блэкберн» пропустил только два гола. «Бристоль Сити», в свою очередь, не забивал больше одного мяча в пяти прошлых поединках на поле соперника. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.72 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.53 1.85 2.05 1.46 2.88
Лига Ставок 2.47 1.46 1.79 1.94 1.41 2.61
Мелбет 1.87 1.99
1XBET 1.87 1.99
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:45
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 15:42
Хозяева не проиграют
Гость
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