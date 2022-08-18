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«Престон» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.08.2022)

сегодня, 15:51
Уотфорд

Ставки букмекеров

Линия, которую выставила букмекерская контора Лига Ставок, не выделяет фаворита в этом противостоянии. Победа «Престона» играется по коэффициенту 2.70, ничья – 3.20, а победу «Уотфорда» можно взять по котировке 2.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.983.162.67
Лига Ставок 2.80 3.10 2.65
Мелбет 2.71 3.22 2.71
1XBET 2.71 3.22 2.71

Касательно голов, то здесь аналитики ждут низовой формат. Пари на ТМ(2,5) можно взять по коэффициенту 1.60, ТБ(2,5) – 2.28.

Форма команд

«Престон» неплохо начал этот сезон чемпионата, заработав шесть очков за четыре тура. При этом три матча в новой кампании клуб сыграл вничью 0:0 с такими соперниками: «Уиган», «Халл» и «Ротерхэм» (0:0), а в противостоянии с «Лутон Таун» футболисты «Престона» зафиксировали минимальную победу (1:0).

«Уотфорд» вылетел из АПЛ по итогам прошлого сезона. В Чемпионшипе «шершни» сходу вырвались в лидера, набрав восемь очков за четыре тура. В актив себе футболисты «Уотфорда» занесли победы над «Шеффилд Юнайтед» (1:0) и «Бернли» (1:0), а в играх с «Вест Бромвичем» (1:1) и «Бирмингемом» фиксировались ничейные матчи.

Информация для ставок

  • «Престон» сыграл на ТМ(2,5) гола во всех 4 матчах лиги
  • Ставка ТМ(2,5) гола прошла во всех 4 матчах «Уотфорда» в этом сезоне
  • «Уотфорд» выиграл в двух последних матчах против «Престона»

Прогноз

«Престон» набирает очки за счет прагматичного футбола, надежно действуя в защите, которую «Уотфорду» будет сложно взломать в этой встрече. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.60 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.81 1.61 2.44
Лига Ставок 2.15 1.65 1.62 2.21
Мелбет 1.62 2.38
1XBET 1.62 2.38
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:56
Игра на три результата
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