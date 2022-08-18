«Престон» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.08.2022)

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сегодня, 15:51

Ставки букмекеров

Линия, которую выставила букмекерская контора Лига Ставок, не выделяет фаворита в этом противостоянии. Победа «Престона» играется по коэффициенту 2.70, ничья – 3.20, а победу «Уотфорда» можно взять по котировке 2.60.

Касательно голов, то здесь аналитики ждут низовой формат. Пари на ТМ(2,5) можно взять по коэффициенту 1.60, ТБ (2,5) – 2.28.

Форма команд

«Престон» неплохо начал этот сезон чемпионата, заработав шесть очков за четыре тура. При этом три матча в новой кампании клуб сыграл вничью 0:0 с такими соперниками: «Уиган», «Халл» и «Ротерхэм» (0:0), а в противостоянии с «Лутон Таун» футболисты «Престона» зафиксировали минимальную победу (1:0).

«Уотфорд» вылетел из АПЛ по итогам прошлого сезона. В Чемпионшипе «шершни» сходу вырвались в лидера, набрав восемь очков за четыре тура. В актив себе футболисты «Уотфорда» занесли победы над «Шеффилд Юнайтед» (1:0) и «Бернли» (1:0), а в играх с «Вест Бромвичем» (1:1) и «Бирмингемом» фиксировались ничейные матчи.

Информация для ставок

«Престон» сыграл на ТМ(2,5) гола во всех 4 матчах лиги

Ставка ТМ(2,5) гола прошла во всех 4 матчах «Уотфорда» в этом сезоне

«Уотфорд» выиграл в двух последних матчах против «Престона»

Прогноз

«Престон» набирает очки за счет прагматичного футбола, надежно действуя в защите, которую «Уотфорду» будет сложно взломать в этой встрече. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.60 в БК Лига Ставок.