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«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (06.11.2022)

вчера, 10:30
Манчестер Юнайтед

Ставки букмекеров

«Манчестер Юнайтед» считается умеренным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.16, ничья идет за 3.68, а победа «Астон Виллы» доступна по котировке 3.54.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.413.612.08
Лига Ставок 3.10 3.40 2.25
Мелбет 3.37 3.57 2.20
1XBET 3.40 3.74 2.20

С возможной результативностью во встрече команд аналитики букмекерской конторы Лига Ставок не определяются. Сыграть ставки на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.94, ТМ(2,5) – 1.96.

Форма команд

«Астон Вилла» опустилась на 17-е место чемпионата Англии. В четырех прошлых турах лиги клуб из Бирмингема проиграл «Ньюкаслу» (0:4), «Фулхэму» (0:3) и «Челси» (0:2), заработав только три очка за счет домашней победы над «Брентфордом» (4:0).

«Манчестер Юнайтед» поднялся на пятое место АПЛ, одержав три победы в пяти предыдущих турах. Команда успешно провела матчи против «Вест Хэма» (1:0), «Тоттенхэма» (2:0) и «Эвертона» (2:1), также сыграв вничью с «Ньюкаслом» (0:0) и «Челси» (1:1).

Информация для ставок

  • Команды обменялись голами в 2 прошлых матчах на поле «Астон Виллы»
  • «Манчестер Юнайтед» забивал и пропускал голы в 4 из предыдущих 5 гостевых матчей
  • «Астон Вилла» забивала голы в 3 из последних 4 матчей на своем поле

Прогноз

Мы считаем, что «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в результативном формате. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.43 1.97 1.85 1.55 2.45
Лига Ставок 2.75 1.42 1.88 1.86 1.50 2.49
Мелбет 2.03 1.88
1XBET 1.90 2.01
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:23
МЮ должен выигрывать этот матч
Гость
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