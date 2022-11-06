«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (06.11.2022)

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вчера, 10:30

Ставки букмекеров

«Манчестер Юнайтед» считается умеренным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.16, ничья идет за 3.68, а победа «Астон Виллы» доступна по котировке 3.54.

С возможной результативностью во встрече команд аналитики букмекерской конторы Лига Ставок не определяются. Сыграть ставки на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.94, ТМ(2,5) – 1.96.

Форма команд

«Астон Вилла» опустилась на 17-е место чемпионата Англии. В четырех прошлых турах лиги клуб из Бирмингема проиграл «Ньюкаслу» (0:4), «Фулхэму» (0:3) и «Челси» (0:2), заработав только три очка за счет домашней победы над «Брентфордом» (4:0).

«Манчестер Юнайтед» поднялся на пятое место АПЛ , одержав три победы в пяти предыдущих турах. Команда успешно провела матчи против «Вест Хэма» (1:0), «Тоттенхэма» (2:0) и «Эвертона» (2:1), также сыграв вничью с «Ньюкаслом» (0:0) и «Челси» (1:1).

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 2 прошлых матчах на поле «Астон Виллы»

«Манчестер Юнайтед» забивал и пропускал голы в 4 из предыдущих 5 гостевых матчей

«Астон Вилла» забивала голы в 3 из последних 4 матчей на своем поле

Прогноз

Мы считаем, что «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в результативном формате. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.