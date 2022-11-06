«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (06.11.2022)

Ставки букмекеров
«Манчестер Юнайтед» считается умеренным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.16, ничья идет за 3.68, а победа «Астон Виллы» доступна по котировке 3.54.
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3 : 1
завершен
вчера, 17:00
С возможной результативностью во встрече команд аналитики букмекерской конторы Лига Ставок не определяются. Сыграть ставки на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.94, ТМ(2,5) – 1.96.
Форма команд
«Астон Вилла» опустилась на 17-е место чемпионата Англии. В четырех прошлых турах лиги клуб из Бирмингема проиграл «Ньюкаслу» (0:4), «Фулхэму» (0:3) и «Челси» (0:2), заработав только три очка за счет домашней победы над «Брентфордом» (4:0).
«Манчестер Юнайтед» поднялся на пятое место АПЛ, одержав три победы в пяти предыдущих турах. Команда успешно провела матчи против «Вест Хэма» (1:0), «Тоттенхэма» (2:0) и «Эвертона» (2:1), также сыграв вничью с «Ньюкаслом» (0:0) и «Челси» (1:1).
Информация для ставок
- Команды обменялись голами в 2 прошлых матчах на поле «Астон Виллы»
- «Манчестер Юнайтед» забивал и пропускал голы в 4 из предыдущих 5 гостевых матчей
- «Астон Вилла» забивала голы в 3 из последних 4 матчей на своем поле
Прогноз
Мы считаем, что «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в результативном формате. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.