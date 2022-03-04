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«Бернли» — «Челси». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (05.03.2022)

вчера, 15:53
Бернли - Челси

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определились без проблем, и отдают предпочтение гостям. На победу «Челси» с форой (-1) линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.8. Поверить в сенсационный успех «Бернли» любой игрок может по коэффициенту 7.3. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 4.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.664.101.53
Фонбет 7.50 4.05 1.50
Мелбет 7.90 4.36 1.51
1XBET 7.40 4.34 1.54
BetBoom 7.66 4.03 1.53

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.05. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.17, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Бернли» после двух сухих побед, одна из которых была сенсационная над «Тоттенхэмом» (1:0), не сумел обыграть на выезде «Кристал Пэлас» (1:1), а также дома «Лестер» (0:2). Такие результаты не позволили команде покинуть зону вылета, на данный момент она занимает 18 место с 21 очками в активе.

«Челси» в свою очередь занимает третье место и отстает от лидирующих «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на 10 и 16 очков соответственно. Последний матч чемпионата коллектив провел еще в середине февраля, где на выезде переиграл «Кристал Пэлас» (1:0), а дальше последовало поражение в серии пенальти от «Ливерпуля» в кубке лиге, а также победа в кубке Англии над «Лутон Таун» (3:2).

Информация для ставок

  • «Бернли» выиграл лишь одну из восьми последних домашних игр
  • У «Челси» семь побед в последних восьми встречах (с учетом дополнительного времени)
  • Четыре из пяти минувших очных поединков закончились победой «Челси»
  • «Бернли» завершил результатом ТМ 2.5 семь из восьми последних матчей

Прогноз

«Челси» как всегда с первых минут возьмет мяч под свой контроль и будет доминировать на протяжении всего поединка. «Бернли» несмотря на все трудности, без боя три очка не отдаст, но верим, что продолжится победная серия гостей, а потому предлагаем сделать ставку на победу «Челси» с форой (-1) в букмекерской Фонбет по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.73 2.13
Мелбет 1.79 2.19
1XBET 1.79 2.19
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:21
Победа команды "Челси" в этом матче. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 16:02
Челси выиграет этот матч
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