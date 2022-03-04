«Бернли» — «Челси». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (05.03.2022)

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вчера, 15:53

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определились без проблем, и отдают предпочтение гостям. На победу «Челси» с форой (-1) линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.8. Поверить в сенсационный успех «Бернли» любой игрок может по коэффициенту 7.3. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 4.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.05. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.17, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Бернли» после двух сухих побед, одна из которых была сенсационная над «Тоттенхэмом» (1:0), не сумел обыграть на выезде «Кристал Пэлас» (1:1), а также дома «Лестер» (0:2). Такие результаты не позволили команде покинуть зону вылета, на данный момент она занимает 18 место с 21 очками в активе.

«Челси» в свою очередь занимает третье место и отстает от лидирующих «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на 10 и 16 очков соответственно. Последний матч чемпионата коллектив провел еще в середине февраля, где на выезде переиграл «Кристал Пэлас» (1:0), а дальше последовало поражение в серии пенальти от «Ливерпуля» в кубке лиге, а также победа в кубке Англии над «Лутон Таун» (3:2).

Информация для ставок

«Бернли» выиграл лишь одну из восьми последних домашних игр

У «Челси» семь побед в последних восьми встречах (с учетом дополнительного времени)

Четыре из пяти минувших очных поединков закончились победой «Челси»

«Бернли» завершил результатом ТМ 2.5 семь из восьми последних матчей

Прогноз

«Челси» как всегда с первых минут возьмет мяч под свой контроль и будет доминировать на протяжении всего поединка. «Бернли» несмотря на все трудности, без боя три очка не отдаст, но верим, что продолжится победная серия гостей, а потому предлагаем сделать ставку на победу «Челси» с форой (-1) в букмекерской Фонбет по коэффициенту 1.8.