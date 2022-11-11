Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Брайтон» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (13.11,2022)

вчера, 18:03
Брайтон

Ставки букмекеров

«Брайтон» фаворит матча с коэффициентом на победу 1.87. Поставить на ничью букмекеры предлагают по котировке 3.75, а вероятность победы «Астон Виллы» оценивается в 4.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.883.904.26
Лига Ставок 1.89 3.65 4.20

Проанализировав линию букмекерской конторы Лига Ставок делаем вывод, что эксперты отдают предпочтение низовому формату в этой игре. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.90, ТБ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Брайтон» приблизился к зоне еврокубков, поднявшись на шестое место в турнирной таблице АПЛ. После победного матча против «Челси» (4:1) «чайки» успешно сыграли на поле «Вулверхэмптона», одержав шестую победу в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

Также футболисты «Брайтона» успешно выступили на стадии 1/16 финала Кубка Английской Лиги, где команда обыграла в гостях «Арсенал» и прошла в следующий тур.

«Астон Вилла» в предыдущем туре лиги одержала домашнюю победу над «Манчестер Юнайтед», поднявшись в турнирной таблице на 13-е место в турнирной таблице. Прежде клуб из Бирмингема уступил в гостевой встрече против «Ньюкасла» (0:4), а также одолела на домашней арене «Брентфорд».

Отметим, что на стадии 1/16 финала Кубка Английской Лиги футболисты «Астон Виллы» проиграли «Манчестер Юнайтед» (2:4), досрочно вылетев из турнира.

Информация для ставок

  • «Брайтон» выиграл в 3 из прошлых 5 домашних матчей
  • «Астон Вилла» проиграла в 3 последних гостевых поединках
  • «Брайтон» забивал минимум три гола в 3 предыдущих матчах

Прогноз

Мы считаем, что набравший ход «Брайтон» сможет обыграть на домашней арене «Астон Виллу». Предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.87 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.46 1.99 1.92 1.54 2.62
Лига Ставок 2.70 1.45 1.87 1.91 1.48 2.60
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 