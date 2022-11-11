«Брайтон» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (13.11,2022)

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вчера, 18:03

Ставки букмекеров

«Брайтон» фаворит матча с коэффициентом на победу 1.87. Поставить на ничью букмекеры предлагают по котировке 3.75, а вероятность победы «Астон Виллы» оценивается в 4.30.

Проанализировав линию букмекерской конторы Лига Ставок делаем вывод, что эксперты отдают предпочтение низовому формату в этой игре. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.90, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

«Брайтон» приблизился к зоне еврокубков, поднявшись на шестое место в турнирной таблице АПЛ . После победного матча против «Челси» (4:1) «чайки» успешно сыграли на поле «Вулверхэмптона», одержав шестую победу в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

Также футболисты «Брайтона» успешно выступили на стадии 1/16 финала Кубка Английской Лиги, где команда обыграла в гостях «Арсенал» и прошла в следующий тур.

«Астон Вилла» в предыдущем туре лиги одержала домашнюю победу над «Манчестер Юнайтед», поднявшись в турнирной таблице на 13-е место в турнирной таблице. Прежде клуб из Бирмингема уступил в гостевой встрече против «Ньюкасла» (0:4), а также одолела на домашней арене «Брентфорд».

Отметим, что на стадии 1/16 финала Кубка Английской Лиги футболисты «Астон Виллы» проиграли «Манчестер Юнайтед» (2:4), досрочно вылетев из турнира.

Информация для ставок

«Брайтон» выиграл в 3 из прошлых 5 домашних матчей

«Астон Вилла» проиграла в 3 последних гостевых поединках

«Брайтон» забивал минимум три гола в 3 предыдущих матчах

Прогноз

Мы считаем, что набравший ход «Брайтон» сможет обыграть на домашней арене «Астон Виллу». Предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.87 в БК Лига Ставок.