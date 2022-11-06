«Челси» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (06.11.2022)

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вчера, 09:55

Ставки букмекеров

В предстоящем дерби Лондона букмекеры не определяют фаворита. Поставить на победу «Челси» можно по коэффициенту 2.80, ничья котируется в 3.35, а победу «Арсенала» можно сыграть по котировке 2.65.

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что «Челси» и «Арсенал» проведут низовой матч. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.90, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

Футболисты «Челси» плохо проявили себя в трех прошлых турах АПЛ , Помимо поражения от «Брайтона» (1:4), команда не смогла обыграть «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Брентфорд» (0:0), опустившись в турнирной таблице на седьмое место.

При этом «Челси» успешно выступил на групповой стадии Лиги чемпионов, где команда квалифицировалась в плей-офф с первой строчки, обыграв в заключительном туре «Динамо» Загреб (2:1).

«Арсенал» пропустил вперед «Манчестер Сити», заняв второе место в турнирной таблице. Но победа в предстоящей игре вернет «канониром» лидерство в чемпионате Англии.

После ничейного матча в гостях с «Саутгемптоном» (1:1) команда без особых трудностей разгромила на своем поле «Ноттингем Форест» (5:0), а в последнем матче групповой стадии Лиги Европы команда с минимальным счетом обыграла «Цюрих» (1:0), успешно решив задачу с выходом в плей-офф.

Информация для ставок

«Челси» забивал и пропускал голы в 4 прошлых матчах

Команды обменялись голами в 4 из последних 5 встреч на поле «Челси»

«Арсенал» пропускал голы в 2 прошлых гостевых матчах

Прогноз

Мы считаем, что «Челси» и «Арсенал» проведут результативный матч. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.