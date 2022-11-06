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«Челси» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (06.11.2022)

вчера, 09:55
Челси

Ставки букмекеров

В предстоящем дерби Лондона букмекеры не определяют фаворита. Поставить на победу «Челси» можно по коэффициенту 2.80, ничья котируется в 3.35, а победу «Арсенала» можно сыграть по котировке 2.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.563.362.77
Лига Ставок 2.70 3.30 2.60
Мелбет 2.93 3.49 2.47
1XBET 2.81 3.42 2.72

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что «Челси» и «Арсенал» проведут низовой матч. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.90, ТБ(2,5) – 1.95.

Форма команд

Футболисты «Челси» плохо проявили себя в трех прошлых турах АПЛ, Помимо поражения от «Брайтона» (1:4), команда не смогла обыграть «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Брентфорд» (0:0), опустившись в турнирной таблице на седьмое место.

При этом «Челси» успешно выступил на групповой стадии Лиги чемпионов, где команда квалифицировалась в плей-офф с первой строчки, обыграв в заключительном туре «Динамо» Загреб (2:1).

«Арсенал» пропустил вперед «Манчестер Сити», заняв второе место в турнирной таблице. Но победа в предстоящей игре вернет «канониром» лидерство в чемпионате Англии.

После ничейного матча в гостях с «Саутгемптоном» (1:1) команда без особых трудностей разгромила на своем поле «Ноттингем Форест» (5:0), а в последнем матче групповой стадии Лиги Европы команда с минимальным счетом обыграла «Цюрих» (1:0), успешно решив задачу с выходом в плей-офф.

Информация для ставок

  • «Челси» забивал и пропускал голы в 4 прошлых матчах
  • Команды обменялись голами в 4 из последних 5 встреч на поле «Челси»
  • «Арсенал» пропускал голы в 2 прошлых гостевых матчах

Прогноз

Мы считаем, что «Челси» и «Арсенал» проведут результативный матч. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.43 1.93 1.88 1.52 2.53
Лига Ставок 2.70 1.42 1.87 1.87 1.49 2.50
Мелбет 2.03 1.88
1XBET 1.14 6.12
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:07
Обе команды забьют !
shlomo
shlomo
вчера в 12:18
«Арсенал» в матче последнего тура ЛЕ тихо одолел «Цюрих» (1:0). Артета дал отдых многим лидерам, так что к игре с «Челси» «канониры» будут очень свежи и, как всегда, заточены на игру в атаку.

Синие же основным составом едва обыграли «Загреб» и усугубили положение — им и так некем играть, а лидеры уже выдохлись в мало что значащем матче. Более яркие и успешные гости должны набрать очередные три очка, но лучше подстраховаться и взять их успех хотя бы в одном тайме.
Гость
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