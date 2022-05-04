«Ливерпуль» — «Тоттенхэма». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (07.05.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры с определением фаворита проблем не имели, и абсолютное предпочтение отдали «мерсисандцам». На победу «Ливерпуля» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.5. Поверить в успех «Тоттенхэма» любой игрок может по коэффициенту 6.7. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 4.88.
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07 мая 2022, 21:45
суббота
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.45. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Ливерпуль» провел тяжелейший поединок в рамках полуфинала Лиги чемпионов, где в ответной встрече имел огромные проблемы с «Вильярреалом». Проигрывая после первого тайма (0:2), «мерсисайдцы» смогли переломить ход встречи и вырвать красивую победу со счетом (3:2), тем самым оформив долгожданную путевку в финал турнира.
«Тотенхэм» в свою очередь борется за место в групповом этапе Лиги чемпионов и после 34 игр отстает от «Арсенала» лишь на два балла. Команда в последнем туре без проблем дома одолела «Лестер Сити» (3:1), а туром ранее расписала гостевую нулевую ничью с «Брентфордом».
Информация для ставок
- «Ливерупуль» победил в пяти последних играх
- «Тоттенхэм» на выезде сохранил свои ворота в неприкосновенности в трех последних встречах
- Четыре из пяти минувших очных поединков закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
- Четыре последних встречи «Ливерпуля» завершились результатом «обе забьют – нет»
Прогноз
В этой встрече можно ожидать футбол высокого уровня. Принципиальная встреча, которая заставит всех выкладываться на максимум. Футболисты обеих команд обладают необходимыми качествами для организации голевых моментов и оформления большого количества голов. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.