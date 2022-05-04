«Ливерпуль» — «Тоттенхэма». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (07.05.2022)

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сегодня, 00:04

Ставки букмекеров

Букмекеры с определением фаворита проблем не имели, и абсолютное предпочтение отдали «мерсисандцам». На победу «Ливерпуля» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.5. Поверить в успех «Тоттенхэма» любой игрок может по коэффициенту 6.7. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 4.88.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.45. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Ливерпуль» провел тяжелейший поединок в рамках полуфинала Лиги чемпионов, где в ответной встрече имел огромные проблемы с «Вильярреалом». Проигрывая после первого тайма (0:2), «мерсисайдцы» смогли переломить ход встречи и вырвать красивую победу со счетом (3:2), тем самым оформив долгожданную путевку в финал турнира.

«Тотенхэм» в свою очередь борется за место в групповом этапе Лиги чемпионов и после 34 игр отстает от «Арсенала» лишь на два балла. Команда в последнем туре без проблем дома одолела «Лестер Сити» (3:1), а туром ранее расписала гостевую нулевую ничью с «Брентфордом».

Информация для ставок

«Ливерупуль» победил в пяти последних играх

«Тоттенхэм» на выезде сохранил свои ворота в неприкосновенности в трех последних встречах

Четыре из пяти минувших очных поединков закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Четыре последних встречи «Ливерпуля» завершились результатом «обе забьют – нет»

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