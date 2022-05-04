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«Ливерпуль» — «Тоттенхэма». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (07.05.2022)

сегодня, 00:04
Ливерпуль

Ставки букмекеров

Букмекеры с определением фаворита проблем не имели, и абсолютное предпочтение отдали «мерсисандцам». На победу «Ливерпуля» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.5. Поверить в успех «Тоттенхэма» любой игрок может по коэффициенту 6.7. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 4.88.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.465.077.03
Фонбет 1.45 4.80 6.70
1XBET 1.48 5.00 7.00
BetBoom 1.47 4.68 7.17

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.45. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Ливерпуль» провел тяжелейший поединок в рамках полуфинала Лиги чемпионов, где в ответной встрече имел огромные проблемы с «Вильярреалом». Проигрывая после первого тайма (0:2), «мерсисайдцы» смогли переломить ход встречи и вырвать красивую победу со счетом (3:2), тем самым оформив долгожданную путевку в финал турнира.

«Тотенхэм» в свою очередь борется за место в групповом этапе Лиги чемпионов и после 34 игр отстает от «Арсенала» лишь на два балла. Команда в последнем туре без проблем дома одолела «Лестер Сити» (3:1), а туром ранее расписала гостевую нулевую ничью с «Брентфордом».

Информация для ставок

  • «Ливерупуль» победил в пяти последних играх
  • «Тоттенхэм» на выезде сохранил свои ворота в неприкосновенности в трех последних встречах
  • Четыре из пяти минувших очных поединков закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
  • Четыре последних встречи «Ливерпуля» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этой встрече можно ожидать футбол высокого уровня. Принципиальная встреча, которая заставит всех выкладываться на максимум. Футболисты обеих команд обладают необходимыми качествами для организации голевых моментов и оформления большого количества голов. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.21 1.26 2.55 1.57 2.00 1.92
1XBET 2.43 1.53
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 06:51
Победа команды "Ливерпуль" с Азиатской форой (-1) в этом матче.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 00:06
Будет ничья.
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