«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (04.09.2022)

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сегодня, 14:27

Ставки букмекеров

«Манчестер Юнайтед», с минимальной разницей, идет фаворитом грядущего матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.60, ничья в игре продается за 3.65, а победа «Арсенал» за 2.65 в БК Лига Ставок.

Аналитики предполагают, что исход поединка будет результативным. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.76, а ТМ (2.5) по 2.14 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Арсенал» в текущем сезоне выглядит отменно. В стартовых пяти турах команда ни разу не оступилась, тем самым записав к себе в актив максимальное количество очков и расположившись на первом месте в таблице. Артета смог выстроить игру команды вокруг сильных сторон каждого из своих футболистов, что и позволяет клубу демонстрировать прекрасную слаженность и взаимопонимание на поле. В крайнем противостоянии обыграна «Астон Вилла» (2:1)

«Манчестер Юнайтед» после провального старта чемпионата, начинает приходить в себя. Новый тренер тен Хаг понемногу находит ключи к своим футболистам и победным результатам. После двух поражений, команда трижды к ряду обыграла соперников. В крайнем противостоянии, на выезде, минимально обыгран кризисный «Лестер» (0:1).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Манчестер Юнайтед» забил менее 1.5 голов

«Арсенал» выиграл в 12 из 15 последних матчах

«Арсенал» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание статус команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2) с коэффициентом 1.35 в БК Лига Ставок.