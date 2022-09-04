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«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (04.09.2022)

сегодня, 14:27
Манчестер Юнайтед - Арсенал

Ставки букмекеров

«Манчестер Юнайтед», с минимальной разницей, идет фаворитом грядущего матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.60, ничья в игре продается за 3.65, а победа «Арсенал» за 2.65 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.633.582.76
Лига Ставок 2.60 3.45 2.60
Мелбет 2.66 3.58 2.66
1XBET 2.71 3.60 2.71

Аналитики предполагают, что исход поединка будет результативным. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.76, а ТМ (2.5) по 2.14 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Арсенал» в текущем сезоне выглядит отменно. В стартовых пяти турах команда ни разу не оступилась, тем самым записав к себе в актив максимальное количество очков и расположившись на первом месте в таблице. Артета смог выстроить игру команды вокруг сильных сторон каждого из своих футболистов, что и позволяет клубу демонстрировать прекрасную слаженность и взаимопонимание на поле. В крайнем противостоянии обыграна «Астон Вилла» (2:1)

«Манчестер Юнайтед» после провального старта чемпионата, начинает приходить в себя. Новый тренер тен Хаг понемногу находит ключи к своим футболистам и победным результатам. После двух поражений, команда трижды к ряду обыграла соперников. В крайнем противостоянии, на выезде, минимально обыгран кризисный «Лестер» (0:1).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Манчестер Юнайтед» забил менее 1.5 голов
  • «Арсенал» выиграл в 12 из 15 последних матчах
  • «Арсенал» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание статус команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2) с коэффициентом 1.35 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.45 1.34 2.18 1.75 1.72 2.24
Лига Ставок 2.11 1.67 1.69 2.10
Мелбет 2.26 1.72
1XBET 2.58 1.53
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:00
Победа Арсенала или ничья
shlomo
shlomo
сегодня в 17:41
Обе команды забьют
Гость
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