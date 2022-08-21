«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (22.08.2022)

Ставки букмекеров
«Ливерпуль» с достаточно большой разницей, считается фаворитом предстоящей встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.63, ничья в игре котируется по 4.30, а победа «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, по 5.30 в БК Лига Ставок.
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завтра, 22:00
Эксперты ожидают, что команды порадуют фанатов большим количеством голов в поединке. Ставка ТБ (2.5) продается по цене 1.55, а ТМ (2.5) по цене 2.55.
Форма команд
«Манчестер Юнайтед» в нынешнем розыгрыше очень лихорадит. Стартовые два тура завершились поражениями не от самых сильных соперников. В крайнем противостоянии очки с разгромом отданы «Брентфорд» (4:0).
«Ливерпуль» также начинает чемпионат 2022/2023 не совсем гладко. К третьему туру, один из грандов набрал всего два очка, расписав «мировую» в крайнем матче с «Кристал Пэлас» (1:1).
Информация для ставок
- В 12 из 15 последних матчах в АПЛ «Ливерпуль» забил более 1.5 голов
- В шести из 10 последних домашних матчах «Манчестер Юнайтед» забил менее 2.5 голов
- В пяти последних очных встречах команды забили более 3.5 голов
Прогноз
Учитывая турнирные амбиции команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.58 в БК Лига Ставок.