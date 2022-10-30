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«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (30.10.2022)

вчера, 17:57
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм

Ставки букмекеров

«Манчестер Юнайтед», с большой разницей, идёт фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.78, ничья в игре продаётся за 4.18, а победа «Вест Хэма» за 5.10 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.724.115.00
Лига Ставок 1.70 3.80 4.70

Эксперты полагают, что команды сыграли в атакующей манере с большим количеством стремительных, опасных атак. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.89, а ТМ (2.5) по 2.06 в БК Лига Ставок.

Форма команд


«Манчестер Юнайтед» к 14 туру подходит на шестой строчке в таблице, имея в активе 20 очков. В нынешней кампании клуб шесть раз обыгрывал соперников, дважды сыграл вничью и и трижды уступил. В последних пяти турах по два матча выиграно и закончено с равным счетом, а в одном допущено поражение. В крайнем противостоянии с «Челси» победителя выявить не смогли (1:1).


«Вест Хэм» после сыгранных 13 туров располагается на 13 месте чемпионата, сумев набрать 14 очков. В текущем розыгрыше команда четыре раза взяла по три пункта, дважды расписала «мировую» с соперниками и в шести случаях потерпела неудачу. В предшествующих пяти турах добыто три победы, а по матчу сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии верх взят над «Борнмутом» (2:0)

Информация для ставок


⁃ В девяти из 15 последних матчах «Манчестера Юнайтед» не было голов или забила только одна команда
⁃ 12 из 15 последних матчей «Вест Хэма» завершились с менее 3.5 голами
⁃ «Манчестер Юнайтед» выиграл в четырёх из пяти последних очных встречах

Прогноз


Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+1.5) «Вест Хэма» с коэффициентом 1.45 в Бк Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.41 2.08 1.83 1.63 2.42
Лига Ставок 2.80 1.40 1.92 1.82 1.52 2.42
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