«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (30.10.2022)

1667141866

вчера, 17:57

Ставки букмекеров

«Манчестер Юнайтед», с большой разницей, идёт фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.78, ничья в игре продаётся за 4.18, а победа «Вест Хэма» за 5.10 в БК Лига Ставок.

Эксперты полагают, что команды сыграли в атакующей манере с большим количеством стремительных, опасных атак. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.89, а ТМ (2.5) по 2.06 в БК Лига Ставок.

Форма команд



«Манчестер Юнайтед» к 14 туру подходит на шестой строчке в таблице, имея в активе 20 очков. В нынешней кампании клуб шесть раз обыгрывал соперников, дважды сыграл вничью и и трижды уступил. В последних пяти турах по два матча выиграно и закончено с равным счетом, а в одном допущено поражение. В крайнем противостоянии с «Челси» победителя выявить не смогли (1:1).



«Вест Хэм» после сыгранных 13 туров располагается на 13 месте чемпионата, сумев набрать 14 очков. В текущем розыгрыше команда четыре раза взяла по три пункта, дважды расписала «мировую» с соперниками и в шести случаях потерпела неудачу. В предшествующих пяти турах добыто три победы, а по матчу сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии верх взят над «Борнмутом» (2:0)

Информация для ставок



⁃ В девяти из 15 последних матчах «Манчестера Юнайтед» не было голов или забила только одна команда

⁃ 12 из 15 последних матчей «Вест Хэма» завершились с менее 3.5 голами

⁃ «Манчестер Юнайтед» выиграл в четырёх из пяти последних очных встречах

Прогноз



Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+1.5) «Вест Хэма» с коэффициентом 1.45 в Бк Лига Ставок.