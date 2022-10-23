«Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Прогноз на матч АПЛ (23.10.2022)

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23 октября 2022, 17:30

Ставки букмекеров

«Тоттенхэм», с явным преимуществом, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.05, ничья в игре продается за 3.55, а победа «Ньюкасла» за 3.75 в БК Лига Ставок.

Аналитики затрудняются предположить, какого количества голов следует ожидать в поединке. Ставки ТБ (2.5) и ТМ (2.5) котируются практически по одной цене – 1.94 и 1.92, соответственно, в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Тоттенхэм» после сыгранных 12 туров располагается на третьем месте чемпионата, имея в активе 23 очка. Всего же, «шпоры» в текущем розыгрыше семь раз уходили с поля победителями, дважды проиграли и дважды сыграли вничью. В предшествующих пяти турах, в двух поединках не взято очков, а в остальных трех добыты победы. В крайнем противостоянии, на выезде, «Тоттенхэм» не справился с «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Ньюкасл» к 13 туру подходит на шестой строчке чемпионата, сумев набрать к этому моменту 18 очков. В текущем сезоне команда добыла четыре победы, шесть раз расписала с соперниками «мировую» и лишь однажды уступила. В последних пяти турах трижды соперники были обыграны, а также дважды поединки закончились с равным счетом. В крайнем противостоянии верх взят над «Эвертоном» (1:0).

Информация для ставок

В восьми из 15 последних матчах «Тоттенхэм» забил более 1.5 голов

В девяти из 15 последних матчах «Ньюкасла» забили обе команды

«Тоттенхэм» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.77 в БК Лига Ставок.