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«Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Прогноз на матч АПЛ (23.10.2022)

23 октября 2022, 17:30
Тоттенхэм - Ньюкасл

Ставки букмекеров

«Тоттенхэм», с явным преимуществом, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.05, ничья в игре продается за 3.55, а победа «Ньюкасла» за 3.75 в БК Лига Ставок.

Англия. Премьер-Лига 2022/2023
Тоттенхэм
Ньюкасл Юнайтед
ПроигрышВыигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
1 : 2
завершен
23 октября 2022, 18:30
воскресенье
ВыигрышНичьяВыигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.143.533.67
Мелбет 2.11 3.50 3.66
1XBET 2.20 3.58 3.54

Аналитики затрудняются предположить, какого количества голов следует ожидать в поединке. Ставки ТБ (2.5) и ТМ (2.5) котируются практически по одной цене – 1.94 и 1.92, соответственно, в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Тоттенхэм» после сыгранных 12 туров располагается на третьем месте чемпионата, имея в активе 23 очка. Всего же, «шпоры» в текущем розыгрыше семь раз уходили с поля победителями, дважды проиграли и дважды сыграли вничью. В предшествующих пяти турах, в двух поединках не взято очков, а в остальных трех добыты победы. В крайнем противостоянии, на выезде, «Тоттенхэм» не справился с «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Ньюкасл» к 13 туру подходит на шестой строчке чемпионата, сумев набрать к этому моменту 18 очков. В текущем сезоне команда добыла четыре победы, шесть раз расписала с соперниками «мировую» и лишь однажды уступила. В последних пяти турах трижды соперники были обыграны, а также дважды поединки закончились с равным счетом. В крайнем противостоянии верх взят над «Эвертоном» (1:0).

Информация для ставок

  • В восьми из 15 последних матчах «Тоттенхэм» забил более 1.5 голов
  • В девяти из 15 последних матчах «Ньюкасла» забили обе команды
  • «Тоттенхэм» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.77 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.47 1.96 1.94 1.53 2.65
Мелбет 2.03 1.88
1XBET 2.42 1.63
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 01:14
Победа хозяев!
Гость
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