«Вест Хэм» – «Арсенал». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (01.05.2022)

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вчера, 14:55

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу хозяев можно за 4.5 в букмекерской конторе Фонбет, в случае победы гостей зайдет приятный коэффициент 1.77, а ничью можно выбрать по коэффициенту 3.96.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.85. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Вест Хэм» вчера провел первый полуфинальный поединок Лиги Европы, где на своем поле принял немецкий «Айнтрахт». Команда пропустила быстрый гол и также быстро его отыграла, но удержать и завоевать необходимый результат все же не получилось, поражение (1:2). В АПЛ клуб продолжает находиться вверху таблицы и бороться за место в еврокубках. В последнем туре минимально проиграл «Челси» (0:1).

«Арсенал» после серии и трех поражений вряд не самым сильным соперникам, смог собраться и обыграть по очереди крепкие «Челси» (4:2) и «Манчестер Юнайтед» (3:1). Эти результаты позволили вновь вернуться в борьбу за бронзу чемпионата и путевку в Лигу чемпионов.

Информация для ставок

«Вест Хэм» не проигрывает три матча кряду

У «Арсенала» четыре победы и три поражения в последних семи играх

Четыре из пяти минувших очных поединков завершились поражением «Вест Хэма»

Пять из шести последних встречи «Арсенала» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Дерби это всегда накал страстей и абсолютное желание победы. Верим, что здесь мы без голов не останемся. Рекомендуем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.87.