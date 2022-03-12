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«Вест Хэм» — «Астон Вилла». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (13.03.2022)

сегодня, 16:19
Вест Хэм - Астон Вилла

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры так и не определились с фаворитом, выставив близкие по значению коэффициенты. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет за 2.43, а в случае победы гостей зайдет коэффициент 3.2. На ничью можно загрузить также по коэффициенту 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.443.343.19
Фонбет 2.35 3.25 3.10
BetBoom 2.39 3.33 3.18

Также в линии букмекеры предлагают выбрать 1.8 за ТМ 2.5 и 1.96 за ТБ 2.5. Исход «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Вест Хэм» сейчас не в лучших кондициях, команда проиграла последние встречи в рамках разных турниров и теперь будет всеми силами стараться исправить положение в ближайшей игре. Несколько дней назад «молотобойцы» проиграли в плей-офф раунде Лиги Европы испанской «Севилье» (0:1), а чуть ранее в национальном чемпионате уступили «Ливерпулю» и «Саутгемптону» (0:1) и (1:3).

«Астон Вилла» побеждает и продолжает набирать очки в копилку. В последних трех матчах удалось набрать максимум, то есть девять пунктов. На пути оказались «Брайтон», «Саутгемптон» и «Лидс» и были по очереди обыграны со счетом (2:0), (4:0) и (3:0) соответственно.

Информация для ставок

  • «Вест Хэм» проиграл три поединка подряд
  • Победная серия «Астон Виллы» насчитывает три игры
  • Четыре минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»
  • Четыре из пяти последних матчей «Вест Хэма» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом матче сразятся два неуступчивых коллектива, которые будут бороться за каждый мяч. Очень сложно предсказать, кто будет контролировать игру и в итоге окажется победителем. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.2 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.51 1.88 2.03 1.49 2.79
Фонбет 1.85 2.00
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