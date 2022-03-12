«Вест Хэм» — «Астон Вилла». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (13.03.2022)

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сегодня, 16:19

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры так и не определились с фаворитом, выставив близкие по значению коэффициенты. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет за 2.43, а в случае победы гостей зайдет коэффициент 3.2. На ничью можно загрузить также по коэффициенту 3.2.

Также в линии букмекеры предлагают выбрать 1.8 за ТМ 2.5 и 1.96 за ТБ 2.5. Исход «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Вест Хэм» сейчас не в лучших кондициях, команда проиграла последние встречи в рамках разных турниров и теперь будет всеми силами стараться исправить положение в ближайшей игре. Несколько дней назад «молотобойцы» проиграли в плей-офф раунде Лиги Европы испанской «Севилье» (0:1), а чуть ранее в национальном чемпионате уступили «Ливерпулю» и «Саутгемптону» (0:1) и (1:3).

«Астон Вилла» побеждает и продолжает набирать очки в копилку. В последних трех матчах удалось набрать максимум, то есть девять пунктов. На пути оказались «Брайтон», «Саутгемптон» и «Лидс» и были по очереди обыграны со счетом (2:0), (4:0) и (3:0) соответственно.

Информация для ставок

«Вест Хэм» проиграл три поединка подряд

Победная серия «Астон Виллы» насчитывает три игры

Четыре минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей «Вест Хэма» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом матче сразятся два неуступчивых коллектива, которые будут бороться за каждый мяч. Очень сложно предсказать, кто будет контролировать игру и в итоге окажется победителем. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.2 в БК Фонбет.