«Боруссия» Д — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (04.02.2023)

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вчера, 19:28

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Фрайбурга», зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать по 4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.66 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Боруссия» Д добивалась побед в Бундеслиге в последних турах, тем самым оставив себя в борьбе за самые высокие места. Сейчас коллектив занимает четвертое место с 34 баллами и отстает от лидера на три пункта. Личная встреча с прямым конкурентам очень важна для хозяев, ведь в случае победы у них будет шанс оторваться и укрепить свое положение в таблице. В прошлом туре «Боруссия» Д обыграла на выезде «Байер» (2:0), а ранее вырвала победу и у «Майнца» (2:1).

«Фрайбург» набрал четыре очка в трех турах чемпионата после перерыва и идет следом за «Боруссией» Д. уступая ей лишь по разнице мячей. Предстоящая встреча станет настоящей проверкой для команды и в такой ситуации даже ничейный результат может считаться успешным, ведь гости не дадут сопернику оторваться от них. В прошлой игре «Фрайбург» обыграл на своем поле «Аугсбург», а ранее разошелся миром с «Айнтрахтом» Ф (1:1).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Фрайбурга» завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» Д выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Боруссия» Д выиграла три из пяти последних встреч с «Фрайбургом»

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет насыщенным на события и результативным, а значит место голам от обеих команд найдется. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.