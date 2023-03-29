«Брайтон» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (01.04.2023)

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сегодня, 20:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Брентфорда» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Брайтон» продолжает держаться в верхней части турнирной таблицы и за последние пять туров уступил всего один раз. На данный момент команда занимает седьмое место с 42 баллами и уступает «Ливерпулю» только по дополнительным показателям. В случае победы в предстоящей игре коллектив будет иметь хорошие шансы подняться вверх по турнирной таблице. В прошлой игре кубка ФА команда разгромила «Гримсби» (5:0), а в АПЛ минимально обыграла «Кристал Пэлас» (1:0).

«Брентфорд» редко проигрывает, но и с победами у клуба дела идут не очень хорошо, ведь часто случаются ничейные результаты. Тем не менее, команда уверенно занимает восьмое место с 42 баллами, и только разница мячей определила их на позицию ниже нынешнего соперника. Два последних матча «Брентфорда» завершились ничьей с «Лестером» (1:1) и победой над «Саутгемптоном» (2:0).

Информация для ставок

«Брайтон» выиграл шесть из десяти последних поединков во всех турнирах

Пять последних выездных матчей «Брентфорда» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Брайтон» и «Брентфорд» обменялись двумя победами в последних пяти матчах при одной ничьей

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды показывают примерно одинаковые результаты в чемпионате, поэтому предстоящая встреча ожидается примерно равной. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.05.