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«Брайтон» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (01.04.2023)

сегодня, 20:00
Брайтон

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Брентфорда» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.684.175.17
Лига Ставок 1.70 4.00 5.00

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Брайтон» продолжает держаться в верхней части турнирной таблицы и за последние пять туров уступил всего один раз. На данный момент команда занимает седьмое место с 42 баллами и уступает «Ливерпулю» только по дополнительным показателям. В случае победы в предстоящей игре коллектив будет иметь хорошие шансы подняться вверх по турнирной таблице. В прошлой игре кубка ФА команда разгромила «Гримсби» (5:0), а в АПЛ минимально обыграла «Кристал Пэлас» (1:0).

«Брентфорд» редко проигрывает, но и с победами у клуба дела идут не очень хорошо, ведь часто случаются ничейные результаты. Тем не менее, команда уверенно занимает восьмое место с 42 баллами, и только разница мячей определила их на позицию ниже нынешнего соперника. Два последних матча «Брентфорда» завершились ничьей с «Лестером» (1:1) и победой над «Саутгемптоном» (2:0).

Информация для ставок

  • «Брайтон» выиграл шесть из десяти последних поединков во всех турнирах
  • Пять последних выездных матчей «Брентфорда» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Брайтон» и «Брентфорд» обменялись двумя победами в последних пяти матчах при одной ничьей
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды показывают примерно одинаковые результаты в чемпионате, поэтому предстоящая встреча ожидается примерно равной. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.30 1.36 2.12 1.78 1.65 2.34
Лига Ставок 2.05 1.75 1.62 2.26
Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 21:21
Клуб Брайтон проводит весьма неплохой сезон в нынешней Английской Премьер Лиге. Претендуя на сегодняшний день на свой первый в истории выход в еврокубковые турниры. Тем не менее, по моему мнению, "чайкам" тут будет весьма проблематично обыграть гостей с разницей в 2 мяча. Потому что Брентфорд тоже выступает сейчас за здравие в действующей регулярке. Да и уверенные победы со стороны Брайтона не так уж и часто проявлялись на свет в последнее время.
Гость
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