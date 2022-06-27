«Курессааре» – «Левадия». Прогноз на матч эстонской Высшей лиги (28.06.2022)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 11 на сенсационную победу хозяев, на гостей с форой (-1.5) же можно загрузить по коэффициенту 1.6, а поставить на ничейный результат можно по коэффициенту 6.5.
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1 : 1
завершен
28 июня 2022, 18:00
вторник
Достаточно интересные цифры наблюдаем в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.68, а низовой исход ТМ 3 можно взять за 2.08. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.
Форма команд
«Курессааре» возобновил выступления в чемпионате после паузы на Лигу наций и провел поединок против «Пайде». Порадовать болельщиков завоеванием трех очков не получилось, на табло была зафиксирована ничья (1:1). В таблице коллектив расположился на пятом месте и отстает от нынешнего соперника на 20 очков.
«Левадия» в свою очередь идет на втором месте и лишь по дополнительным показателям уступает «Флоре». В минувшем туре чемпионата футболисты без проблем разобрались с «Пярну Вапрус» (4:1), а затем сыграли предварительный раунд квалификации Лиги чемпионов и сгорели «Викингуру» из Рейкьявика со счетом (1:6).
Информация для ставок
- «Курессааре» выиграл четыре из пяти последних домашних встреч
- Беспроигрышная гостевая серия «Левадии» насчитывает пять игр
- Пять минувших очных поединков завершились поражением «Курессааре»
- Четыре последних матча «Левадии» закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
Несмотря на выездной статус поединка «Левадия» будет владеть мячом и преимуществом в целом и сделает все необходимое для завоевания трех очков. Предлагаем загрузить на победу с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.