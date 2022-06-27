«Курессааре» – «Левадия». Прогноз на матч эстонской Высшей лиги (28.06.2022)

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27 июня 2022, 10:32

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 11 на сенсационную победу хозяев, на гостей с форой (-1.5) же можно загрузить по коэффициенту 1.6, а поставить на ничейный результат можно по коэффициенту 6.5.

Достаточно интересные цифры наблюдаем в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.68, а низовой исход ТМ 3 можно взять за 2.08. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Курессааре» возобновил выступления в чемпионате после паузы на Лигу наций и провел поединок против «Пайде». Порадовать болельщиков завоеванием трех очков не получилось, на табло была зафиксирована ничья (1:1). В таблице коллектив расположился на пятом месте и отстает от нынешнего соперника на 20 очков.

«Левадия» в свою очередь идет на втором месте и лишь по дополнительным показателям уступает «Флоре». В минувшем туре чемпионата футболисты без проблем разобрались с «Пярну Вапрус» (4:1), а затем сыграли предварительный раунд квалификации Лиги чемпионов и сгорели «Викингуру» из Рейкьявика со счетом (1:6).

Информация для ставок

«Курессааре» выиграл четыре из пяти последних домашних встреч

Беспроигрышная гостевая серия «Левадии» насчитывает пять игр

Пять минувших очных поединков завершились поражением «Курессааре»

Четыре последних матча «Левадии» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Несмотря на выездной статус поединка «Левадия» будет владеть мячом и преимуществом в целом и сделает все необходимое для завоевания трех очков. Предлагаем загрузить на победу с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.