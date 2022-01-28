«Кардифф Сити» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.01.2022)

30 января 2022 года состоится поединок «Кардифф Сити — Ноттингем Форест» в рамках 29-го тура Чемпионшипа в Англии. Матч пройдет на арене «Кардифф Сити» в Кардиффе. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Великобритании.
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сегодня, 17:30
Ставки букмекеров
Фаворитом этой игры, по мнению букмекеров является «Ноттингем Форест». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа хозяев в 2.80. Также можно сделать дополнительную ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.20.
Форма команд
«Кардифф Сити» идет в нынешнем сезоне на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 балла. У команды шесть побед, пять ничьих и 15 поражений. Коллектив забил 28 голов и пропустил 47 мячей. В последних встречах «Кардифф» не может похвастаться хорошим уровнем игры, этот клуб очень часто теряет очки и много пропускает — поражения от «Бристоль Сити» со счетом 3:2, а также от «Блэкберн Роверс» 0:1 ничейный исход с «Вест Бромвичем» 1:1.
«Ноттингем Форест» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 43 очка. У команды 12 побед, семь ничьих и девять поражений. Коллектив забил 38 голов и пропустил 29 мячей. В последних встречах «Ноттингем Форест» выглядит неплохо, клуб стабильно набирает очки и старается подняться как можно выше. «Форест» выиграл у «Барнсли» со счетом 3:0, а также победил «Дерби Каунти» 2:1 и одолел «Миллуолл» 0:1.
Информация для ставок
- «Ноттингем Форест» выиграл четыре матча кряду
- «Кардифф Сити» выиграл один матч из последних пяти
- У «Ноттингем Форест» шесть забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.85. Эти клубы здорово играют в атаке в нынешнем сезоне.