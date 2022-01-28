«Кардифф Сити» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.01.2022)

1643378097

вчера, 16:54

30 января 2022 года состоится поединок «Кардифф Сити — Ноттингем Форест» в рамках 29-го тура Чемпионшипа в Англии. Матч пройдет на арене «Кардифф Сити» в Кардиффе. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Великобритании.

Ставки букмекеров

Фаворитом этой игры, по мнению букмекеров является «Ноттингем Форест». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа хозяев в 2.80. Также можно сделать дополнительную ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.20.

Форма команд

«Кардифф Сити» идет в нынешнем сезоне на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 балла. У команды шесть побед, пять ничьих и 15 поражений. Коллектив забил 28 голов и пропустил 47 мячей. В последних встречах «Кардифф» не может похвастаться хорошим уровнем игры, этот клуб очень часто теряет очки и много пропускает — поражения от «Бристоль Сити» со счетом 3:2, а также от «Блэкберн Роверс» 0:1 ничейный исход с «Вест Бромвичем» 1:1.

«Ноттингем Форест» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 43 очка. У команды 12 побед, семь ничьих и девять поражений. Коллектив забил 38 голов и пропустил 29 мячей. В последних встречах «Ноттингем Форест» выглядит неплохо, клуб стабильно набирает очки и старается подняться как можно выше. «Форест» выиграл у «Барнсли» со счетом 3:0, а также победил «Дерби Каунти» 2:1 и одолел «Миллуолл» 0:1.

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» выиграл четыре матча кряду

«Кардифф Сити» выиграл один матч из последних пяти

У «Ноттингем Форест» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.85. Эти клубы здорово играют в атаке в нынешнем сезоне.