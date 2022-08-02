«Клермон» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (06.08.2022)

Ставки букмекеров
Победа ПСЖ в линии букмекерской конторы Лига Ставок доступна по коэффициенту 1.34, что делает гостей очевидным фаворитом предстоящего поединка. Заключить пари на ничью можно по цене 6.15, а победа «Клермона» играется по котировке 9.30.
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07 августа 2022
воскресенье
Аналитики букмекера также убеждены, что команды сыграют в результативном формате. Вариант с ТБ(2,5) гола идет по котировке 1.36, ТМ(2,5) – 3.20.
Форма команд
«Клермон» сохранил прописку в Лиге 1, решив минимальную задачу на предыдущий сезон. К финишу чемпионата клуб пришел на 17-м месте рейтинга, опередив зону прямого вылета на пять очков.
Футболисты «Клермона» установили такие результаты в предыдущем розыгрыше первенства: девять побед, девять ничьих и 20 поражений.
ПСЖ вернул себе чемпионский титул Франции. Под руководством Мауриси Почеттино столичный гранд досрочно завоевал титул с такими показателями успешности: 26 побед, восемь ничьих и четыре поражения.
С новым тренером Кристофом Гальтье ПСЖ уже выиграл титул в новом сезоне. В матче за Суперкубок Франции команда разгромила «Нант» (4:0).
Информация для ставок
- ПСЖ выиграл оба матча у «Клермона» в прошлом сезоне
- Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в двух очных встречах
- ПСЖ забил 10 голов по итогам двух встреч против «Клермона»
Прогноз
ПСЖ дважды громил «Клермон» в прошлом сезоне, продемонстрировав ударную форму в первом матче сезоне. Поэтому, советуем поставить на фору (-1,5) гола в пользу гостей по коэффициенту 1.95 в БК Лига Ставок.