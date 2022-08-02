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«Клермон» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (06.08.2022)

сегодня, 12:05
ПСЖ

Ставки букмекеров

Победа ПСЖ в линии букмекерской конторы Лига Ставок доступна по коэффициенту 1.34, что делает гостей очевидным фаворитом предстоящего поединка. Заключить пари на ничью можно по цене 6.15, а победа «Клермона» играется по котировке 9.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle8.926.321.31
Мелбет 9.30 6.15 1.34
1XBET 9.30 6.15 1.34

Аналитики букмекера также убеждены, что команды сыграют в результативном формате. Вариант с ТБ(2,5) гола идет по котировке 1.36, ТМ(2,5) – 3.20.

Форма команд

«Клермон» сохранил прописку в Лиге 1, решив минимальную задачу на предыдущий сезон. К финишу чемпионата клуб пришел на 17-м месте рейтинга, опередив зону прямого вылета на пять очков.

Футболисты «Клермона» установили такие результаты в предыдущем розыгрыше первенства: девять побед, девять ничьих и 20 поражений.

ПСЖ вернул себе чемпионский титул Франции. Под руководством Мауриси Почеттино столичный гранд досрочно завоевал титул с такими показателями успешности: 26 побед, восемь ничьих и четыре поражения.

С новым тренером Кристофом Гальтье ПСЖ уже выиграл титул в новом сезоне. В матче за Суперкубок Франции команда разгромила «Нант» (4:0).

Информация для ставок

  • ПСЖ выиграл оба матча у «Клермона» в прошлом сезоне
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в двух очных встречах
  • ПСЖ забил 10 голов по итогам двух встреч против «Клермона»

Прогноз

ПСЖ дважды громил «Клермон» в прошлом сезоне, продемонстрировав ударную форму в первом матче сезоне. Поэтому, советуем поставить на фору (-1,5) гола в пользу гостей по коэффициенту 1.95 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.16 1.39 2.55 1.56
Мелбет 2.99 1.37
1XBET 2.99 1.37
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:16
Ну ту по результату гадать не нужно...:)))
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