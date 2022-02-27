ПАС — «Ламия». Прогноз на матч греческой Суперлиги (28.02.2022)

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сегодня, 20:02

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры так и не смогли определиться с однозначным фаворитом. На победу «Ариса» принимают ставки по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет. Ничейный результат дается по коэффициенту 3.4, а победа гостей порадует игроков выигрышем по коэффициенту 4.65.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.4. Если кажется, что голов будет немного, то есть ставка ТМ 2.5 за 1.55. Прогноз на «обе забьют» принимают по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«ПАС Янина» два последних тура провела с «Арисом» дома и с АЕКом на выезде. Команда в первом встрече смогла продемонстрировать свой футбол и завоевать сухую победу (2:0), а далее уже случилось поражение, а котором не удалось поразить ворота соперника (0:2). После 24 туров клуб расположился на восьмом месте в турнирной таблице.

«Ламия» близка к вылету и находится всего на расстоянии в один балл от предпоследнего места. В минувших поединках коллективу не удалось зацепиться за заветные баллы, поражения были зафиксированы с «Панетоликосом» (0:1), «Аполлон Смирнисом» (1:2) и «Астерасом» (0:2).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Ариса» составляет семь матчей (четыре победы и три ничьих)

АЕЛ проиграл шесть из восьми последних встречи

проиграл шесть из восьми последних встречи Семь из восьми минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют – нет»

Шест из семи последних игр с участием «Ариса» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Ожидается яркий поединок, в котором встретятся коллективы с разными задачами на сезон. ПАСу очень нужна победа в домашнем поединке и скорее всего он ее добьется. Сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 1.85.