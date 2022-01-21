«Милан» – «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.01.2022)

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вчера, 23:27

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает равные коэффициенты на обе команды. Поверить в любого из клубов и поставить на его победу можно по коэффициенту 2.75. Если вы уверены, что будет ничья, то выбрать ее можно по коэффициенту 3.15.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Существует большая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Милан» сенсационно уступил Специи» (1:2) в домашнем поединке последнего тура. Команда не смогла выйти на первое место и продолжает располагаться строчкой ниже, имея на два очка меньше, чем у «Интера». В кубке Италии коллектив расправился в дополнительное время с «Дженоа» (3:1).

«Ювентус» победил в двух последних турах «Удинезе» (2:0) и «Сампдорию» (4:1) и положил в копилку шесть очков. Они помогли коллективу вплотную приблизиться к находящейся на четвертом месте «Аталанте» и теперь отрыв от заветного лигочемпионовского места составляет всего один балл.

Информация для ставок

«Милан» проиграл четыре из семи последних домашних игр

Беспроигрышная серия «Ювентуса» в основное время насчитывает 11 встреч

Минувший очный поединок завершился вничью (1:1)

Четыре из пяти последних матчей и «Милана» и «Ювентуса» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз