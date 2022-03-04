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«Рома» – «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (05.03.2022)

вчера, 15:57
Рома - Аталанта

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, однозначный фаворит в этой встрече отсутствует. Поставить на победу «Аталанты» можно по коэффициенту 2.69 в БК Фонбет. В случае победы хозяев зайдет и порадует коэффициент 2.6. Ничья залетит с коэффициентом 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.653.472.80
Фонбет 2.60 3.45 2.70
Мелбет 2.65 3.62 2.76
1XBET 2.65 3.62 2.76
BetBoom 2.69 3.41 2.69

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.7. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Рома» в последнем поединке на выезде минимально переиграла «Специю» со счетом (1:0), а туром ранее «волки» дома принимали «Верону» и лишь во втором тайме спаслись от натиска гостей, ничья (2:2). После 27 игр коллектив продолжает бороться за еврокубковые путевки, занимая шестое место в турнирной таблице.

«Аталанта» чуть более недели назад провела матч в рамках Лиги Европы и без проблем оформила разгромную победу (3:0). Этот результат позволил клубу квалифицироваться в следующий этап турнира. В национальном чемпионате команда в последнем туре не оставила шансов «Сампдории», победа (4:0).

Информация для ставок

  • «Рома» не проигрывает дома четыре игры кряду (две ничьих и две победы)
  • «Аталанта» выиграла три из четырех последних поединков
  • Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
  • Три из четырех последних матчей с участием «Аталанты» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды готовы дать бой и будут до конца сражаться за положительный результат. Верим, что без голов в обоих воротах не останемся, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.28 1.37 2.13 1.79 1.67 2.32
Фонбет 2.08 1.77
Мелбет 2.14 1.83
1XBET 2.14 1.83
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:03
Рома не проиграет этот матч
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