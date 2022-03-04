«Рома» – «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (05.03.2022)

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вчера, 15:57

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, однозначный фаворит в этой встрече отсутствует. Поставить на победу «Аталанты» можно по коэффициенту 2.69 в БК Фонбет. В случае победы хозяев зайдет и порадует коэффициент 2.6. Ничья залетит с коэффициентом 3.6.

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.7. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Рома» в последнем поединке на выезде минимально переиграла «Специю» со счетом (1:0), а туром ранее «волки» дома принимали «Верону» и лишь во втором тайме спаслись от натиска гостей, ничья (2:2). После 27 игр коллектив продолжает бороться за еврокубковые путевки, занимая шестое место в турнирной таблице.

«Аталанта» чуть более недели назад провела матч в рамках Лиги Европы и без проблем оформила разгромную победу (3:0). Этот результат позволил клубу квалифицироваться в следующий этап турнира. В национальном чемпионате команда в последнем туре не оставила шансов «Сампдории», победа (4:0).

Информация для ставок

«Рома» не проигрывает дома четыре игры кряду (две ничьих и две победы)

«Аталанта» выиграла три из четырех последних поединков

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних матчей с участием «Аталанты» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды готовы дать бой и будут до конца сражаться за положительный результат. Верим, что без голов в обоих воротах не останемся, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.75.