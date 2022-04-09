«Рома» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (10.04.2022)

1649495941

вчера, 12:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры без колебаний определились с явным фаворитом в этом матче. Поставить на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Фонбет. Сенсационная победа «Салернитаны» оценивается коэффициентом 9.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.5.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.23. Если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 2.1.

Форма команд

«Рома» в четверг приняла участие в 1/4 финала Лиги конференций, где отправилась в Норвегию в гости к «Буде-Глимту». Начало встречи было за римлянами, даже удалось открыть счет, но в итоге удержать преимущество не получилось, и финальный свисток зафиксировал поражение (1:2). В национальном чемпионате «волки» не проигрывают уже длительно время, а в последних турах набрали шесть очков благодаря победам над «Лацио» и «Сампдорией» (3:0) и (1:0).

«Салернитана» проиграла в двух минувших поединках. Коллектив сражался с туринскими командами «Торино» и «Ювентусом», но не смог даже поразить их ворота, поражения (0:1) и (0:2) соответственно. После 29 игр клуб все также замыкает турнирную таблицу и кажется уже смирился с понижением в классе.

Информация для ставок

Беспроигрышная домашняя серия «Ромы» насчитывает семь матчей (четыре победы и три ничьих)

Безвыигрышная серия «Салернитаны» насчитывает 10 встреч

Минувший очный поединок завершился разгромным поражением «Салернитаны» (0:4)

Шесть из восьми последних игр с участием «Ромы» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Встреча двух коллективов абсолютного разного уровня. Нас ожидает игра с однозначным доминированием домашней команды. Скорее всего, «Рома» победит и наберет очередные три очка. Рекомендуем поставить на успех римлян с форой(-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.9.