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«Рома» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (10.04.2022)

вчера, 12:19
Рома (Рим)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры без колебаний определились с явным фаворитом в этом матче. Поставить на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Фонбет. Сенсационная победа «Салернитаны» оценивается коэффициентом 9.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.325.6211.50
Фонбет 1.30 5.30 11.00
Мелбет 1.35 5.65 10.00
BetBoom 1.30 5.44 11.38

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.23. Если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 2.1.

Форма команд

«Рома» в четверг приняла участие в 1/4 финала Лиги конференций, где отправилась в Норвегию в гости к «Буде-Глимту». Начало встречи было за римлянами, даже удалось открыть счет, но в итоге удержать преимущество не получилось, и финальный свисток зафиксировал поражение (1:2). В национальном чемпионате «волки» не проигрывают уже длительно время, а в последних турах набрали шесть очков благодаря победам над «Лацио» и «Сампдорией» (3:0) и (1:0).

«Салернитана» проиграла в двух минувших поединках. Коллектив сражался с туринскими командами «Торино» и «Ювентусом», но не смог даже поразить их ворота, поражения (0:1) и (0:2) соответственно. После 29 игр клуб все также замыкает турнирную таблицу и кажется уже смирился с понижением в классе.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная домашняя серия «Ромы» насчитывает семь матчей (четыре победы и три ничьих)
  • Безвыигрышная серия «Салернитаны» насчитывает 10 встреч
  • Минувший очный поединок завершился разгромным поражением «Салернитаны» (0:4)
  • Шесть из восьми последних игр с участием «Ромы» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Встреча двух коллективов абсолютного разного уровня. Нас ожидает игра с однозначным доминированием домашней команды. Скорее всего, «Рома» победит и наберет очередные три очка. Рекомендуем поставить на успех римлян с форой(-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.71 1.31 2.32 1.67 1.80 2.11
Фонбет 2.25 1.65
Мелбет 2.33 1.71
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:23
Рома почти совсем перестала пропускать в чемпионате. Ну а Салернитана испытывает огромные трудности даже с тем, что бы забить сопернику своего уровня, не говоря уже про гол в ворота топ-команды. Так что с стороны гостей забитых мячей в этом матче быть не должно. Ну а сама Рома сейчас не торопится поливать ворота соперников градом голов, и обходятся викториями на классе с счетом типа - 1:0, 2:0, 3:0. Вот собственно я и решил остановиться тут на варианте ставки: П1+ТМ(4,5).
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