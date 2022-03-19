«Ювентус» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.03.2022)

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вчера, 15:11

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу «старой синьоры» с форой (-1.5) можно выбрать в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65. В случае сенсационной победы гостей порадует коэффициент 14.5. За ничью в игре этих коллективов можно получить выигрыш по коэффициент 6.75.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.6. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.27. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Ювентус» среди недели позорно покинул Лигу чемпионов, проиграв в ответном матче 1/8 финала испанскому «Вильярреалу» со счетом (0:3). Эта неудача стала неожиданностью, ведь до этого туринский клуб выдал отличную победную серию, где обыграл «Фиорентину» и «Специю» с одинаковым счетом (1:0), а также «Сампдорию» (3:1).

«Салернитана» по-прежнему замыкает таблицу и отстает от спасительного 17 места уже на девять очков. Если не брать во внимание разгромное поражение от «Интера» (0:5), то команда уже оформила пять ничьих подряд, среди соперников же оказались в том числе «Милан» с «Сассуоло», оба матча завершились со счетом (2:2).

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл четыре из пяти последних матча

Безвыигрышная серия «Салернитаны» насчитывает восемь поединков

Три из четырех последних игр с участием «Ювентуса» завершились результатом «обе забьют — нет»

«Салернитана» забивает минимум один гол в шести из семи последних встречах

Прогноз

Здесь ожидаем футбол с тотальным преимуществом хозяев. Они будут владеть преимуществом и скорее всего, без проблем оформят нужный для себя результат. Поставить предлагаем на победу «Ювентуса» форой (-1.5) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.