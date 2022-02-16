«Ювентус» — «Торино». Прогноз на матч итальянской Серии А (18.02.2022)

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вчера, 21:39

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу «старой синьоры» можно выбрать в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.57. В случае сенсационной победы гостевой команды залетит коэффициент 6.55. За ничью в игре этих коллективов можно получить выигрыш по коэффициент 4.1.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.97. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.82. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Ювентус» после 25 игр находится на четвертом месте и продолжает борьбу за медали. Команда опережает ближайшего преследователя «Аталанту» на два очка, с ней же и был проведен последний матч, в котором удалось на последних минутах вырвать ничью (1:1). Туром ранее клуб в упорной борьбе разобрался дома с «Сассуоло» (2:1).

«Торино» проиграл два матча подряд. Коллектив побывал в Удине, где уступил местному «Удинезе» (0:2), а также дома проиграл «Венеции» со счетом (1:2). Нестабильные результаты не позволяют команде подняться выше 10 места, на котором она закрепилась в данный момент времени с 32 очками в копилке.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Ювентуса» составляет шесть матчей (четыре победы и две ничьих)

Безвыигрышная серия «Торино» насчитывает три поединка

Четыре из пяти минувших очных встречи закончились победой «Ювентуса»

«Торино» пропускает на выезде в 10 играх кряду

Прогноз

Нас ожидает футбол с тотальным преимуществом хозяев поля. Они будут владеть преимуществом и скорее всего, без проблем оформят нужный для себя результат. Поставить предлагаем на победу «Ювентуса» по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Фонбет.