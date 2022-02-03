«Беневенто» — «Парма». Прогноз на матч итальянской Серии В (05.02.2022)

1643910938

вчера, 20:55

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита матча букмекеры называть не смогли, но небольшое преимущество по коэффициентам имеет «Беневенто», загрузить на победу которого можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.1. Если верите в «Парму», то залетит коэффициент 4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.04.

Также в линии букмекеры предлагают выбрать 1.73 за ТМ 2.5 и 2.1 за ТБ 2.5. Исход «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.91.

Форма команд

«Беневенто» перед уходом на перерыв не смог добыть необходимое количество очков и порадовать своих болельщиков. Команда в последних турах выглядела неубедительного и сначала расписала выездную ничью со СПАЛом (1:1), а затем уступила в гостях «Алессандрии» (0:2). После 20 игр клуб расположился на четвертом месте в таблице и продолжает борьбу за повышение в классе.

«Парма» идет в нижней части таблицы на 12 строчке и в минувших двух поединках также набрала лишь один балл благодаря ничьей с «Кротоне» (1:1). Туром ранее коллектив принимал дома «Фрозиноне», но не сумел поразить ворота соперника и минимально уступил со счетом (0:1).

Информация для ставок

«Беневенто» выиграл всего один из четырех последних поединков

У «Пармы» пять ничьих в последних девяти играх

Две из трех минувших очных встречи завершились вничью

Восемь последних матчей с участием «Пармы» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Беневенто» имея преимущество в виде родных стен должен взять мяч под свой контроль и владеть инициативой на протяжении всей игры. Скорее всего «Парма» сосредоточиться на обороне своих ворот и поэтому ставка ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.73 будет здесь вполне целесообразной.