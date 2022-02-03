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«Беневенто» — «Парма». Прогноз на матч итальянской Серии В (05.02.2022)

вчера, 20:55

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита матча букмекеры называть не смогли, но небольшое преимущество по коэффициентам имеет «Беневенто», загрузить на победу которого можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.1. Если верите в «Парму», то залетит коэффициент 4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.04.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.103.174.21
Фонбет 2.07 3.15 4.00
Мелбет 2.15 3.05 3.94
1XBET 2.15 3.05 3.94
BetBoom 2.04 3.20 3.96

Также в линии букмекеры предлагают выбрать 1.73 за ТМ 2.5 и 2.1 за ТБ 2.5. Исход «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.91.

Форма команд

«Беневенто» перед уходом на перерыв не смог добыть необходимое количество очков и порадовать своих болельщиков. Команда в последних турах выглядела неубедительного и сначала расписала выездную ничью со СПАЛом (1:1), а затем уступила в гостях «Алессандрии» (0:2). После 20 игр клуб расположился на четвертом месте в таблице и продолжает борьбу за повышение в классе.

«Парма» идет в нижней части таблицы на 12 строчке и в минувших двух поединках также набрала лишь один балл благодаря ничьей с «Кротоне» (1:1). Туром ранее коллектив принимал дома «Фрозиноне», но не сумел поразить ворота соперника и минимально уступил со счетом (0:1).

Информация для ставок

  • «Беневенто» выиграл всего один из четырех последних поединков
  • У «Пармы» пять ничьих в последних девяти играх
  • Две из трех минувших очных встречи завершились вничью
  • Восемь последних матчей с участием «Пармы» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Беневенто» имея преимущество в виде родных стен должен взять мяч под свой контроль и владеть инициативой на протяжении всей игры. Скорее всего «Парма» сосредоточиться на обороне своих ворот и поэтому ставка ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.73 будет здесь вполне целесообразной.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.57 1.78 2.12
Фонбет 1.75 2.07
Мелбет 1.80 2.12
1XBET 1.80 2.12
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:50
Победа или ничья команды "Беневенто" в этом матче. Удачи
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